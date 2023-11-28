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Yeni asgari ücret için geri sayım başladı! İşte masaya gelecek araştırma... Rakamlar netleşiyor: Enflasyon + refah payı!

Yeni asgari ücret için geri sayım başladı... Süreç Aralık ayının gelmesiyle start alıyor. Taraflar hazırlıklarını yaparken; Türk-İş'in masaya getireceği açlık sınırı, geçim maliyeti gibi veriler içeren araştırmasının sonuçları da açıklandı. Tarafların aralık ayı boyunca gerçekleştireceği 4 toplantıda 1 Ocak'tan itibaren uygulanacak yeni asgari ücret karara bağlanacak. İşte pazarlıklarda konuşulacak rakamlar…

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Giriş Tarihi 28 Kasım 2023, 12:55 Güncelleme 28 Kasım 2023, 12:57
Yeni asgari ücret için geri sayım başladı! İşte masaya gelecek araştırma... Rakamlar netleşiyor: Enflasyon + refah payı! 1

Tüm Türkiye'nin merakla beklediği yeni asgari ücreti belirleme süreci Aralık ayıyla birlikte başlıyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık ayı boyunca gerçekleştireceği 4 toplantıda 1 Ocak'tan itibaren uygulanacak yeni ücreti karara bağlayacak.

Yeni asgari ücret için geri sayım başladı! İşte masaya gelecek araştırma... Rakamlar netleşiyor: Enflasyon + refah payı! 2

ASGARİ ÜCRETLİLER MASADA

Toplantılarda işçileri Türk-İş, işverenleri TİSK temsil edecek. Türk-İş bu yıl bir ilke de imza atacak. Geçtiğimiz yıllarda bir asgari ücretliye komisyonda yer veren Türk-İş, bu yıl bu sayıyı 4'e çıkaracak.

Yeni asgari ücret için geri sayım başladı! İşte masaya gelecek araştırma... Rakamlar netleşiyor: Enflasyon + refah payı! 3

Türk-İş'in komisyondaki 5 temsilcisinden 1'i sendikacı olurken, 4'ünü ise garson, akaryakıt pompacısı, berber ve kasap gibi farklı mesleklerden asgari ücretliler oluşturacak. Asgari ücretliler taleplerini masada direkt olarak aktaracak.

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