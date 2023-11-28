Yeni asgari ücret için geri sayım başladı! İşte masaya gelecek araştırma... Rakamlar netleşiyor: Enflasyon + refah payı!

1 Tüm Türkiye'nin merakla beklediği yeni asgari ücreti belirleme süreci Aralık ayıyla birlikte başlıyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık ayı boyunca gerçekleştireceği 4 toplantıda 1 Ocak'tan itibaren uygulanacak yeni ücreti karara bağlayacak.



2 ASGARİ ÜCRETLİLER MASADA Toplantılarda işçileri Türk-İş, işverenleri TİSK temsil edecek. Türk-İş bu yıl bir ilke de imza atacak. Geçtiğimiz yıllarda bir asgari ücretliye komisyonda yer veren Türk-İş, bu yıl bu sayıyı 4'e çıkaracak.