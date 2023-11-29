1 Yaklaşan Ocak 2024'te emeklilere yapılacak zam düzenlemesi, 17 milyona yakın kişinin maaşlarını olumlu bir şekilde etkileyecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek liderliğinde, yeni yıla sayılı günler kala bütçe çalışmaları sürdürülüyor. Bu kapsamda, emekli zammı, asgari ücret ve memur zammı gibi ekonomik düzenlemeler üzerinde titizlikle duruluyor.

2 FKB TAHMİNİ AÇIKLANDI Finansal Kurumlar Birliği (FKB) tarafından açıklanan Ekonomik Görünüm Beklenti Anketi'ne göre, katılımcıların 2023 yıl sonu enflasyon beklentisi ortalaması yüzde 67.19 olarak belirlendi. Ankette yer alan katılımcıların değerlendirmelerine göre, bu rakamın cari yıl sonunda enflasyonun yüzde 39.59'a ulaşacağını gösteriyor.