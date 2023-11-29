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Emekliye %67.19 yeni zam hesabı yapıldı! FKB tahmini geldi; 12 Puan Refah Payı eklenecek! SSK, Bağkur, Tarım, Emekli Sandığı maaşları en az...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK), Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emekliler için 2024 Ocak ayı emekli zammı hesapları yapılıyor. Ekonomi yönetimi, 6 aylık enflasyon rakamlarını değerlendirerek, en düşük emekli maaşı dahil olmak üzere emeklilere yönelik zam oranları tahminini paylaşıyor. Yeni yıla kısa bir süre kala hızlandırılan bütçe çalışmaları neticesinde, emekli maaşlarındaki güncellemeler kuruşu kuruşuna hesaplandı. Enflasyon rakamlarına ek olarak refah payı hariç alınan zamlar, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerini kapsayan geniş bir yelpazede uygulanacak. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte en yeni hesaplamalar...

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Giriş Tarihi 29 Kasım 2023, 06:39 Güncelleme 29 Kasım 2023, 06:39
Emekliye %67.19 yeni zam hesabı yapıldı! FKB tahmini geldi; 12 Puan Refah Payı eklenecek! SSK, Bağkur, Tarım, Emekli Sandığı maaşları en az... 1

Yaklaşan Ocak 2024'te emeklilere yapılacak zam düzenlemesi, 17 milyona yakın kişinin maaşlarını olumlu bir şekilde etkileyecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek liderliğinde, yeni yıla sayılı günler kala bütçe çalışmaları sürdürülüyor. Bu kapsamda, emekli zammı, asgari ücret ve memur zammı gibi ekonomik düzenlemeler üzerinde titizlikle duruluyor.

Emekliye %67.19 yeni zam hesabı yapıldı! FKB tahmini geldi; 12 Puan Refah Payı eklenecek! SSK, Bağkur, Tarım, Emekli Sandığı maaşları en az... 2

FKB TAHMİNİ AÇIKLANDI

Finansal Kurumlar Birliği (FKB) tarafından açıklanan Ekonomik Görünüm Beklenti Anketi'ne göre, katılımcıların 2023 yıl sonu enflasyon beklentisi ortalaması yüzde 67.19 olarak belirlendi. Ankette yer alan katılımcıların değerlendirmelerine göre, bu rakamın cari yıl sonunda enflasyonun yüzde 39.59'a ulaşacağını gösteriyor.

Emekliye %67.19 yeni zam hesabı yapıldı! FKB tahmini geldi; 12 Puan Refah Payı eklenecek! SSK, Bağkur, Tarım, Emekli Sandığı maaşları en az... 3

2023'ün ikinci yarısında gerçekleşecek enflasyon oranı, Ocak ayında zam alacak Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yansıyacak. Kesin zam oranı 3 Ocak'ta belli olacak olup, refah payının eklenmesi durumunda zam oranının daha da artması bekleniyor. Bu şekilde, emeklilere ödenen maaşlara hem enflasyon zammı hem de refah payı ilave edilecek.

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