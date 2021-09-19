Ayda 100 lira öde 56 yaşında emekli ol! İşte o şartlar...
Sosyal güvenlik sistemi ile emekli olmak isteyenler eğer 2000 yılı sonrasında işe girmişse, 58-60 yaşını beklemek zorunda. Bunun yanı sıra 20 yıl çalışma şartı da bulunuyor. Alternatif emeklilik sistemi olan BES'te ise 10 yıl ve 56 yaş yetiyor. Üstelik ayda 100 lira ödeme yapsanız dahi emekli olma fırsatınız var. Konuyla ilgili detayları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, Yeni Asır'daki köşesinde yazdı. İşte detaylar...
19.09.2021 08:14
- Son Güncelleme: 19.09.2021 08:17
Türkiye'de çalışanların hemen hepsi emekli olacakları zamanı merak ederken, emekliliği bir amaç olarak görüyor. Emekli olduklarında garanti bir maaşa kavuşurken çalışma kısıtı olmadığından ek gelir de elde edilmiş oluyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) emekli olmak için yıl, yaş ve prim şartı bulunuyor.
ÜÇ MAAŞ İKİ TAZMİNAT HAKKI
Ülkemizde tamamlayıcı emeklilik diyebileceğimiz Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) devreye girdiğinden bu yana büyük ilgi görüyor.