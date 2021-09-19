Ayda 100 lira öde 56 yaşında emekli ol! İşte o şartlar...

Türkiye'de çalışanların hemen hepsi emekli olacakları zamanı merak ederken, emekliliği bir amaç olarak görüyor. Emekli olduklarında garanti bir maaşa kavuşurken çalışma kısıtı olmadığından ek gelir de elde edilmiş oluyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) emekli olmak için yıl, yaş ve prim şartı bulunuyor.