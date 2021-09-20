Emeklilik müjdesi! Ayda 100 TL ödemek... Süresi 10 yıl, yaş şartı ise 56! 3 maaş alma hakkı cabası!

Sosyal güvenlik sisteminden emekli olmak isteyenler 2000 ardından işe girmişlerse 58-60 yaşını bekleyecek ve 20 sene çalışacak. Üstelik ayda 100 lira ödeseniz bile hakkınız bulunuyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) emekli olmak amacıyla yıl, yaş ve prim koşulu bulunuyor. Sizin işe girdiğiniz tarihe göre ne kadar prim ödeyeceğiniz ve hangi yaşta emekli olacağınız belirleniyor. 9 Eylül 1999 evvel işe girenler genelde 50'li yaşlarda emekli olurken bu tarihten sonra ilk defa sigortalı olanlar kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 yaşını beklemek durumunda. 2008 ardından bu yaş koşulu erkekler amacıyla 61'e çıkıyor. Hem de 7 bin gün de prim ödemek lazım.