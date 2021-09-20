Emeklilik müjdesi! Ayda 100 TL ödemek... Süresi 10 yıl, yaş şartı ise 56! 3 maaş alma hakkı cabası!
Alternatif emeklilik fırsatı! 3 maaş aniden alma olanağı doğuyor. Ayda 100 TL ödemek yeterli oluyor. 10 senede tamamlanıyor. Yaş koşulu ise 56. Türkiye'de çalışanların anında hepsi emekli olacakları vakti merak ederken, emekliliği bir gaye olarak görüyor. Emekli olduklarında garanti bir maaşa kavuşurken çalışma kısıtı olmadığından ek gelir de elde edilmiş oluyor.
Sosyal güvenlik sisteminden emekli olmak isteyenler 2000 ardından işe girmişlerse 58-60 yaşını bekleyecek ve 20 sene çalışacak. Üstelik ayda 100 lira ödeseniz bile hakkınız bulunuyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) emekli olmak amacıyla yıl, yaş ve prim koşulu bulunuyor. Sizin işe girdiğiniz tarihe göre ne kadar prim ödeyeceğiniz ve hangi yaşta emekli olacağınız belirleniyor. 9 Eylül 1999 evvel işe girenler genelde 50'li yaşlarda emekli olurken bu tarihten sonra ilk defa sigortalı olanlar kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 yaşını beklemek durumunda. 2008 ardından bu yaş koşulu erkekler amacıyla 61'e çıkıyor. Hem de 7 bin gün de prim ödemek lazım.
ÜÇ MAAŞ İKİ TAZMİNAT HAKKI
Ülkemizde tamamlayıcı emeklilik diyebileceğimiz Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) döneme girdiğinden bu yana büyük ilgi görüyor.
Özellikle devlet katkıları sistemi cazip duruma getirirken 10 sene gibi bir sürede emeklilik sunması da üstünlük sağlıyor. Böylece çalışanlara hem sosyal emniyet kurumundan hem de BES aracılığı ile çifte emeklilik fırsatı sunulmuş oluyor. Öyle ki 2000 ve ardından işe girmiş olanlar çalışırken BES'ten emekli olup daha sonra SGK'dan ikinci emekliliklerine, bundan dolayı ikinci maaşlarına da kavuşacaklar.
Üstelik emekli olduktan sonra çalışırlarsa bir üçüncü maaş ve ikinci tazminat hakkı da doğmuş olacak. BES'ten emeklilik amacıyla ya da toplu para amacıyla 10 sene sistemde kalmak ve 56 yaşını doldurmak yeterli oluyor.
YÜZDE 25 DEVLETTEN BES'te
katkı payını tespit etmek sizin elinizde. Ayda 100 lira da ödeyebilirsiniz 1000 lira da... Ödemeleriniz arttıkça birikimleriniz de yükselecek ve sonucunda alacağınız toplu para ya da emekli maaşı artmış olacak. Üstelik siz ne kadar para yatırırsanız bunun yüzde 25'i kadarı da devlet doğrultusundan ödeniyor. Böylece paranız dörtte bir oranında artıyor.
Ayrıca faizli faizsiz fon seçeneğiniz bulunuyor. Bu fonlar vasıtası ile paranız sistemde nemalanmış da oluyor.