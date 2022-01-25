Yeni adımlar atılacak yeşil ışık yakıldı! Sigorta ve primi dolduran herkese müjde! EYT düzenlemesiyle en az 2 yılınız cepte kalacak!
EYT düzenlemesiyle en az 2 yılınız cepte kalacak! Sigorta ve primi dolduran herkese müjde! Yeni adımlar atılacak yeşil ışık yakıldı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar konusu geçtiğimiz yıl asgari ücret ve 3600 ek gösterge çalışmalarıyla birlikte gündeme gelmişti. Çalışma hakkında pek çok açıklama yapılmış ve son yapılan açıklamada çalışmaların 2022 yılının ortası ya da sonunda başlayacağı ifade edilmişti. Yaşa takılanlar bu kapsamda emeklilik için hangi formüllerin devreye alınacağını, masada hangi konuların görüşüleceğini merak ederek resmi makamlardan yapılmış açıklamalara odaklandı. Öte yandan çalışmalar merakla beklenirken çeşitli hesaplamalarda ortaya çıkıyor.
EYT düzenlemesi son iki ayın en çok gündeme gelen konularından birisi oldu. 1999 yılında çıkarılan yasa nedeniyle yaşa takılan milyonlarca vatandaş Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili yapılan çalışmaya odaklandı. Emeklilik amacıyla gün sayan vatandaşlar ne zaman ve nasıl emekli olacağı konusu ile alakalı detayları araştırıyor. Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 2022 yılının sonlarına doğru çalışmanın tamamlanarak müjdeli haberin duyurulması beklentiler arasında yer alıyor. Düzenleme hakkında özellikle 5 madde ön plana çıkıyor. Tüm maddelerin masada görüşülüp EYT'nin bu yıl içinde çözüme kavuşturulması bekleniyor.
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu katıldığı bir televizyon programında EYT'lilerle ilgili önemli bir müjde verdi.
ÇALIŞMANIN ROTASI
1-Kapsam: Komisyonun ilk olarak ele aldığı konu kapsam olacak. Böylece öncelikle EYT yasasının kapsamı içine girecek sigortalıların tespiti sağlanacak. Böylece emeklilik hakkı kazanacakların sayısı da ortaya çıkacak. Bu sayının belirlenmesi ile birlikte maliyet hesapları daha kolay yapılabilecek.