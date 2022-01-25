Zam farkları maaşa ekleniyor! PTT hesaplarınızı kontrol edin: Paralar 2 gün sonra ödenecek! Emekli Sandığı, dul, yetim, vazife malülü...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından beklenen açıklama geldi. Milyonlarca emeklinin 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları ödemlerinin perşembe günü (27 Ocak'ta) yapılacağını açıkladı. Bağkur emeklileri maaşı 25-28 Ocak 2022 tarihlerinde alacak. SSK emekli zamlı maaşlarını da 17-26 Ocak tarihleri arasında alıyor. Harp ve vazife malullerine yapılacak 2021 yılı ek ödemeleri ile emekli sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 2022 yılı ocak ayı zam farklarının ödenmesi bu perşembe PTT hesaplarına yatırılacak. Peki, Emekli, dul, yetim, vazife malulü zam farkı ne kadar 2022? İşte detaylar...