Maaşını taşıyana para yağıyor! Arkadaşını getirene ekstra ödeme de var! 13.1 milyon emekliye müjdeler peş peşe geliyor!

ING Bank Avantajlı Promosyon Fırsatı

Emeklilere özel bankacılık hizmetleri ile dikkat çeken ING Bank, 2.500 TL'ye varan nakit promosyon fırsatı ile promosyon oranlarını artırma kararı aldı. Ayrıca 3 ay boyunca emekli maaşını getirenlere özel Turuncu Ekstra avantajlarından harcama koşulu olmadan yararlanma seçeneği de sunulacak. Emekli maaşını taşıyanlara özel bir diğer ING Bank kampanyası ise %1,79'dan başlayan faiz oranları ile ihtiyaç kredisi alarak kredi tahsis ücreti ödemeden finansman desteğinden de yararlanmaları hedefleniyor. 28 Şubat 2022 tarihine kadar maaş taşıma işlemlerini yapan vatandaşlar yararlanabilecektir.