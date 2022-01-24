Maaşını taşıyana para yağıyor! Arkadaşını getirene ekstra ödeme de var! 13.1 milyon emekliye müjdeler peş peşe geliyor!
2022 yılına ilişkin emekli maaş zamlarının belli olmasının ardından emekli maaşına en yüksek nakit promosyonu almak isteyenler bankaları araştırmaya başladı. Birçok banka tarafından 2 bin liranın üzerine çıkarılan yeni promosyon oranları sayesinde, en düşük emekli maaşına bile cazip oranda nakit desteği sağlanacak. Emekli maaşını taşıyana ek koşulsuz olarak sağlanan promosyonların dışında, birçok bankacılık ürün ve hizmeti için ayrıcalıklı fırsatlar ve ücretsiz bankacılık hizmetleri de sunuluyor. İşte en yüksek emekli promosyonu veren bankalar...
ING Bank Avantajlı Promosyon Fırsatı
Emeklilere özel bankacılık hizmetleri ile dikkat çeken ING Bank, 2.500 TL'ye varan nakit promosyon fırsatı ile promosyon oranlarını artırma kararı aldı. Ayrıca 3 ay boyunca emekli maaşını getirenlere özel Turuncu Ekstra avantajlarından harcama koşulu olmadan yararlanma seçeneği de sunulacak. Emekli maaşını taşıyanlara özel bir diğer ING Bank kampanyası ise %1,79'dan başlayan faiz oranları ile ihtiyaç kredisi alarak kredi tahsis ücreti ödemeden finansman desteğinden de yararlanmaları hedefleniyor. 28 Şubat 2022 tarihine kadar maaş taşıma işlemlerini yapan vatandaşlar yararlanabilecektir.
Emekli maaşını ING'den almayı taahhüt edenlere özel verilen 2.500 TL ek koşulsuz nakit promosyondan yararlanmak için 1 aylık toplam gelirin tutarına göre işlem yapılmaktadır.
Türkiye İş Bankası Emekli Promosyonu
Türkiye İş Bankası tüm SGK emeklilerine ayrıcalık sunmaya devam ediyor. 2.000 TL'ye varan nakit promosyon seçeneği ve Maximum Kart'ları aidatsız olarak kullanma fırsatları ile birçok bankacılık hizmeti için cazip teklifler sunuluyor.