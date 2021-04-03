Yeme-içme sektörüne yeni pandemi ödemesi! Ücretsiz izne ayrılana 1.500 TL, çalışana prim desteği...
Son dakika haberi... AK Parti'nin pandemi sürecinde sıkıntı yaşayan sektörlerin sorunlarını çözmeye yönelik torba yasa teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Hükümet koronavirüs salgınından en çok etkilenen yeme-içme sektörüyle ilgili yeni düzenleme yapıyor. Sektörde çalışanların iki aylık primini devlet ödeyecek. Yiyecek ve içecek hizmeti sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde, Mart 2021'de hizmet akdi bulunan ve ücretsiz izne ayrılan çalışanlardan, halihazırda uygulanmakta olan nakdi ücret desteğinden faydalanmayanlara, nisan ve mayıs aylarına ilişkin olarak, ücretsiz izne ayrıldıkları dönem için, günlük 50 TL ödeme yapılacak.
03.04.2021 09:11
- Son Güncelleme: 03.04.2021 09:32
Son dakika haberi... AK Parti'nin pandemi sürecinde sıkıntı yaşayan sektörlerin sorunlarını çözmeye yönelik torba yasa teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, kafe ve restoranların nisan ve mayıs aylarında ilişkin sosyal güvenlik primlerinin ödenmesi, ücretsiz izne çıkarılanlara 1500 lira ödeme yapılmasına ilişkin düzenleme de teklifte yer aldı. Sabah'ın haberine göre torba yasa teklifi özetle şöyle:
PAZARLIK USULÜ
Kamu kurum ve kuruluşları, muhafazası tehlikeli veya masraflı olan menkul malların da pazarlık usulüyle satış yapabilecek.
Menkul mallar, elektronik ortamda da açık artırma ya da peşin para ile satılabilecek. Artırmaya katılanlar satışa sunulan mala biçilen değerin yüzde 5'ini teminat yatıracak.
İhalelerde kazanan, malı almaktan vazgeçerse mevcut yasaya göre yıllık yüzde 5 oranında faiz ödemek zorunda kalıyor.