Hemen yön değiştirdi! 3 Nisan kredi faiz oranlarında 1.32 müjdesi! Vakıfbank, Garanti, Ziraat, İş Bankası oranı nedir?

Nisan ayın en merak edilen konularından birisi kredi faiz oranları olarak karşımıza çıktı. Yeni ayla beraber bankaların faiz oranlarındaki yarışı hız kazandı. Bildiğiniz gibi oranlar, bankalar tarafından belirli periyotlarda yenileniyor. Çeşitli dönemlerde bankalar müşterileri için taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranlarını ve yeni kampanyaları duyuruyor. Nakit para ihtiyacı olanlar ya da ev-konut almak isteyenler en uygun teklifi öğrenerek ona göre bankalara uğrama düşüncesini koruyor. Bu minvalde de taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranlarındaki son durumu merak ederek konu hakkında sık sık araştırmalarını devam ettiriyor.

03.04.2021 09:56 - Son Güncelleme: 03.04.2021 10:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





