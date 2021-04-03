Hemen yön değiştirdi! 3 Nisan kredi faiz oranlarında 1.32 müjdesi! Vakıfbank, Garanti, Ziraat, İş Bankası oranı nedir?
Nisan ayın en merak edilen konularından birisi kredi faiz oranları olarak karşımıza çıktı. Yeni ayla beraber bankaların faiz oranlarındaki yarışı hız kazandı. Bildiğiniz gibi oranlar, bankalar tarafından belirli periyotlarda yenileniyor. Çeşitli dönemlerde bankalar müşterileri için taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranlarını ve yeni kampanyaları duyuruyor. Nakit para ihtiyacı olanlar ya da ev-konut almak isteyenler en uygun teklifi öğrenerek ona göre bankalara uğrama düşüncesini koruyor. Bu minvalde de taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranlarındaki son durumu merak ederek konu hakkında sık sık araştırmalarını devam ettiriyor.
Yeni ayla birlikte bazı bankaların kredi faiz oranları hemen yön değiştirdi. Bankaların kredi faiz oranlarındaki yarışı tüm hızıyla devam ediyor. Bankaların yeni faiz oranları, ev araba alacak ya da nakit ihtiyacı olanlar tarafından araştırılıyor. Vakıfbank'ın 1,32 faizli konut kredisi ön plana çıktı. Nakit para ihtiyacı olanlar bankaların tüketici/ihtiyaç kredi faizlerindeki en uygun teklifi araştırırken ev ya da araba alacak olanlar ise konut-taşıt faizlerini öğrenerek şubelere o şekilde gitmek üzere araştırma yapıyor. İşte Vakıfbank, Garanti BBVA, Ziraat Bankası, İş Bankası kredi faiz oranları