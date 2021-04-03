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Hemen yön değiştirdi! 3 Nisan kredi faiz oranlarında 1.32 müjdesi! Vakıfbank, Garanti, Ziraat, İş Bankası oranı nedir?

Nisan ayın en merak edilen konularından birisi kredi faiz oranları olarak karşımıza çıktı. Yeni ayla beraber bankaların faiz oranlarındaki yarışı hız kazandı. Bildiğiniz gibi oranlar, bankalar tarafından belirli periyotlarda yenileniyor. Çeşitli dönemlerde bankalar müşterileri için taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranlarını ve yeni kampanyaları duyuruyor. Nakit para ihtiyacı olanlar ya da ev-konut almak isteyenler en uygun teklifi öğrenerek ona göre bankalara uğrama düşüncesini koruyor. Bu minvalde de taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranlarındaki son durumu merak ederek konu hakkında sık sık araştırmalarını devam ettiriyor.

03.04.2021 09:56 - Son Güncelleme: 03.04.2021 10:08
Hemen yön değiştirdi! 3 Nisan kredi faiz oranlarında 1.32 müjdesi! Vakıfbank, Garanti, Ziraat, İş Bankası oranı nedir?

Yeni ayla birlikte bazı bankaların kredi faiz oranları hemen yön değiştirdi. Bankaların kredi faiz oranlarındaki yarışı tüm hızıyla devam ediyor. Bankaların yeni faiz oranları, ev araba alacak ya da nakit ihtiyacı olanlar tarafından araştırılıyor. Vakıfbank'ın 1,32 faizli konut kredisi ön plana çıktı. Nakit para ihtiyacı olanlar bankaların tüketici/ihtiyaç kredi faizlerindeki en uygun teklifi araştırırken ev ya da araba alacak olanlar ise konut-taşıt faizlerini öğrenerek şubelere o şekilde gitmek üzere araştırma yapıyor. İşte Vakıfbank, Garanti BBVA, Ziraat Bankası, İş Bankası kredi faiz oranları

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hemen yön değiştirdi! 3 Nisan kredi faiz oranlarında 1.32 müjdesi! Vakıfbank, Garanti, Ziraat, İş Bankası oranı nedir?

AKBANK

İhtiyaç kredisi: 1.89'dan başlıyor. 100.000 lirada ise 1,64.

Taşıt kredisi: 1.61

Konut kredisi: 1.41

Hemen yön değiştirdi! 3 Nisan kredi faiz oranlarında 1.32 müjdesi! Vakıfbank, Garanti, Ziraat, İş Bankası oranı nedir?

VAKIFBANK

Konut kredisi: 1,32

Kredi Miktarı 250.000,00 TL
Vade 120
Faiz Oranı %1,32

Hemen yön değiştirdi! 3 Nisan kredi faiz oranlarında 1.32 müjdesi! Vakıfbank, Garanti, Ziraat, İş Bankası oranı nedir?

TEB

İhtiyaç kredisi: 1.60

Taşıt kredisi: 1.95

Konut kredisi: 2.00

Hemen yön değiştirdi! 3 Nisan kredi faiz oranlarında 1.32 müjdesi! Vakıfbank, Garanti, Ziraat, İş Bankası oranı nedir?

GARANTİ BBVA

İhtiyaç kredisi: 2.22'den başlıyor. 100.000 lirada ise 1,79.

Taşıt kredisi: 1.80

Konut kredisi: 1.50'den başlıyor. (Vade ve çekeceğiniz kredi miktarına göre değişiyor.)