Yediemin otoparkları milyonluk araç mezarlığına döndü! Hepsi çürümeye terk edildi...

Yediemin otoparklarında biriken araçlarla ilgili henüz bir düzenleme yapılmazken, binlerce otomobil, motosiklet ve kamyonet adeta çürümeye terk edildi. Yetkililer 14 yıldır bekleyen araçlar olduğuna da dikkat çekerek, "Çözüm bekliyoruz" dedi.

12.04.2021 14:59 - Son Güncelleme: 12.04.2021 15:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





