Bankalar barut fıçısı gibi faizleri uçurdu! 30.000 TL 32 Günlük vadeli mevduat faizi mi, repo getirisi mi daha yüksek?

Faiz oranları birden değişti! Bankada parası olanlara müjdeli haber geldi! Merkez Bankası tarafından vadeli repo ihale faiz oranının açıklanmasından sonra detaylar belli oldu. Bankada parası olanlar için bankaların vadeli faizleri yükseldi. 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları vatandaşların en fazla arattığı konular arasına girmiş bulunmakta. Bankada toplu parası olanlar en fazla faiz veren bankatı öğrenmek istiyor. Haberimizde bu gidişatla alakalı tüm ayrıntıları veriyoruz. Vadeli mevduat hesabı ile kazanç elde etmenin en büyük avantajı risksiz oluşu. Paranızı vadeye koyarken vade bitiminde elinize ne kadar para geçeceğini bilirsiniz.