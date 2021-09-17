Yazıyı getirin! 36 taksitle hemen emekli olabilirsiniz! Vatandaşların ağzının suyu aktı! Halkbank, Ziraat Bankası ve VakıfBank’a giderek... .

Bankalar borcu kapatıyor ve emekli maaşı aynı bankaya yatıyor. Peş peşe açıklama yapıldı. Halkbank, Ziraat Bankası ve VakıfBank'a giderek... Milyonlarca vatandaşın başvurduğu yapılandırma amacıyla vakit 1 ay uzatıldı. Yapılandırma kapsamında devlete olan bütün vergi ve prim borçlarının faizleri silinirken ana paraya enflasyon farkı ekleniyor. Üstelik parayı kamu bankalarından alacakları kredi ile ödeyecekler. Kredinin kapsamına doğum ya da askerlik borçlanması ile emekli olabilecek kişiler de eklendi.