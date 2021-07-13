Yazılı başvuruyu yapan alıyor! Hesaplara her ay 1.798 TL yatırılıyor! Başvuruda en önemli kıstas...

Devlet tarafından vatandaşa pek çok destek ödemesi yapılıyor. Bu ödemeler arasında engelli, yaşlılık ve evde bakım aylığı da bulunuyor. Bilindiği üzere bu ayın ilk günleriyle pek çok ödemenin tutarı artırıldı. 1.657 TL ödemenin tutarı bu ayla birlikte 1.798 lira ulaştı. Her ayın ortalarında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen aylıkların bayramdan önce yatırılacağı bilgisi de paylaşıldı. Ödeneğin bağlanması için yazılı başvuru şartı bulunuyor. Başvurusu onaylananlara ödemeler yapılmaya başlanıyor. Evde hasta bir yakınına bakanlar ise bu ödemeye nasıl başvuracağı konusunda bilgi almak istiyor.

13.07.2021 11:31 - Son Güncelleme: 13.07.2021 11:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





