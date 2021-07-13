Kura mura yok! Ayda 667 TL taksitle ev sahibi olabilirsiniz! TOKİ’ye başvurmayı unutmayın!
Düşük gelirli aileleri ev sahibi yapmaya devam eden TOKİ projelerine başvuru yapmak çok kolay! Kura şartı olmadan ayda 667 TL taksitle ev sahibi olabilirsiniz. Eğer aylık geliriniz 6.500 TL altındaysa TOKİ konutlarına başvuruda bulunabilir ve ayda 667 TL taksitle, kira öder gibi ev sahibi olabilirsiniz. Bir diğer şart ise başvuru yapacak kişinin, eşinin ve çocuklarının daha önce TOKİ'den yararlanmamış olması. İşte; kurasız uygun taksitlerle ev sahibi olma yolları!
Türkiye genelinde milyonlarca kişiyi uygun fiyatlarla ev sahibi yapan TOKİ'den ayda 667 TL taksitle ev satın alabilirsiniz. TOKİ projelerine normalde başvuru yaptıktan sonra kura çekilişi yapılıyor. Kurada hak sahibi olarak belirlenen isimler de ev için taksit ödemesine başlıyor. Ancak bu evleri almanız için kura şartı bulunmuyor. Taksitler ise aylık 667 TL'den başlıyor. İşte TOKİ'den ev sahibi olmak için yapmanız gerekenler!
TOKİ AÇIK SATIŞ YÖNTEMİ NEDİR?
TOKİ açık satış yöntemi ile ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar başvuru yapabilmesi için öncelikle T.C. vatandaşı olması şartı öne sürülerek, Başvurulan projenin bulunduğu il sınırları içerisinde bir yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekiyor.