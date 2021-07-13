Kura mura yok! Ayda 667 TL taksitle ev sahibi olabilirsiniz! TOKİ’ye başvurmayı unutmayın!

Düşük gelirli aileleri ev sahibi yapmaya devam eden TOKİ projelerine başvuru yapmak çok kolay! Kura şartı olmadan ayda 667 TL taksitle ev sahibi olabilirsiniz. Eğer aylık geliriniz 6.500 TL altındaysa TOKİ konutlarına başvuruda bulunabilir ve ayda 667 TL taksitle, kira öder gibi ev sahibi olabilirsiniz. Bir diğer şart ise başvuru yapacak kişinin, eşinin ve çocuklarının daha önce TOKİ'den yararlanmamış olması. İşte; kurasız uygun taksitlerle ev sahibi olma yolları!

13.07.2021 11:53 - Son Güncelleme: 13.07.2021 11:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





