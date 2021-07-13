Para cepte kalacak! ÖTV’siz araç alabilirsiniz! İkinci el ve sıfır araçlar neredeyse yarı fiyatına düşüyor!
ÖTV indirimi bekleyen vatandaşlar, ÖTV ödemeden de araç alma fırsatı yakalayabilir. ÖTV indirimi sayesinde sıfır ve ikinci el araç fiyatları neredeyse yarı yarıya düşüyor. Bu şekilde uygun fiyatlı ve bütçenize göre araç satın alabilirsiniz. ÖTV indirimi gelecek mi sorusu son günlerde gündemde yerini alırken, devlet bazı vatandaşlara ÖTV ödemeden araç alma fırsatı veriyor. ÖTV'siz araç almak için belirli şartları yerine getirmeniz gerekiyor. İşte; uygun fiyatlı ikinci el ve sıfır araç almak için yapılması gerekenler!
ÖTV indirimi gelecek mi? sorusu son günlerin sıkça araştırılan konularından birisi oldu. Sıfır ve ikinci el araç satın almak isteyen vatandaşlar, ÖTV ödemeden de araç satın alabiliyor. Gerekli şartları taşıyan vatandaşlar, ÖTV ödemeden normalden daha düşük bir fiyata daha iyi bir modelin sahibi olabiliyor. ÖTV'siz satın alınan araçlar satın alınma tarihinden itibaren 5 yıl içerisinde bir başkasına satılırsa araç için yapılan ÖTV indirimi iptal edilecek. İşte; ÖTV indirimi hakkında son merak edilen bilgiler!
ÖTV İNDİRİMİ GELECEK Mİ?
ÖTV indirimi olacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Normalleşme sürecine geçilmesi, aşılanmanın artması, hem sıfır hem de ikinci el pazarında önemli bir düzelmeye sahne oldu ancak fiyatlar da artmaya devam ediyor. Bu durum da son dönemde yeni modellerden çok araçların fiyatlarının konuşmaların ana maddesi olmasını sağlıyor.
ÖTV MATRAHI DEĞİŞECEK Mİ?
Hyundai'nin İzmit'teki fabrikasında ürettiği yeni modeli Bayon'un Çanakkale'de gerçekleştirilen test sürüşü organizasyonunda sorularımızı yanıtlayan Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel modelin alt donanım paketlerini şu an için yüzde 50'lik dilimde tutabildiklerini vurgulayarak, "Ancak hem maliyetler hem de döviz kurunun değişkenliği ile fiyatlar artmaya devam ediyor. Matrah düzenlemesi şart. Biz de bu konuda görüşmelerimize devam ediyoruz. Özellikle ODD ve OSD üzerinden konunun sıkı takipçisiyiz. Çok kısa bir süre içerisinde matrah dilimlerinde yeni bir düzenleme olmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.