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Haberler Ekonomi Yaz yaklaşırken herkes yıllık izin hakkını araştırıyor! Milyonlara müjde! 4.173 TL...

Yaz yaklaşırken herkes yıllık izin hakkını araştırıyor! Milyonlara müjde! 4.173 TL...

Milyonlarca çalışan yaz ayları yaklaşırken yıllık izin planları yapmaya başladı. Yıllık izin en az bir yıl aynı iş yerinde çalışan her kişiye tanınan bir haktır. Çalışma süresi uzadıkça yıllık izin günü de artarken çalışanların şehir dışına çıkması durumunda 4 güne kadar ücretsiz yol izni de tanınıyor. Öte yandan çalışanına yıllık izin hakkını kullandırmayan işverene 4.173 TL idari para cezası uygulanıyor. İşte yıllık izin hakkında bilinmeyenler...

16.05.2022 09:16 - Son Güncelleme: 16.05.2022 09:21
Yaz yaklaşırken herkes yıllık izin hakkını araştırıyor! Milyonlara müjde! 4.173 TL...

İş hukukumuzda çalışanların herhangi bir ücret almadan izin kullanmalarına yönelik sınırlı sayıda düzenleme bulunuyor.
Mevcut düzenlemelerde yıllık izin kullanan işçilere belirli hâllerde ücretsiz yol izni verilmesi ile doğum yapan kadınlara doğumdan sonrası için ücretsiz izin kullandırılmasına ilişkin hükümler yer alıyor. Belirtilen hallerde şartların bulunması durumunda işçinin talebine bağlı olarak işverenlerin ücretsiz izin verme mecburiyeti bulunuyor. Türkiye gazetesinden İsa Karakaş çalışanların izin hakkı ile ilgili bir yazı kaleme aldı. İşte o yazı...

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Yaz yaklaşırken herkes yıllık izin hakkını araştırıyor! Milyonlara müjde! 4.173 TL...

ÜCRETSİZ YOL İZNİ
İşçinin izin süresi, iznini hak ettiği tarihteki kıdemine göre değişmektedir. Buna göre işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi;
1 yıldan 5 yıla kadar (5 yıl dâhil) olanlara 14 günden,

5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlara 20 günden,

Yaz yaklaşırken herkes yıllık izin hakkını araştırıyor! Milyonlara müjde! 4.173 TL...

15 yıl (dâhil) ve daha fazla olanlara 26 günden az olmaması gerekmektedir.

Belirtilen yıllık ücretli izinleri, iş yerinin kurulu bulunduğu ilden başka bir ilde geçirecek olan işçilere talepte bulunmaları ve bu hususu belgelemeleri şartı ile gidiş ve dönüşlerinde yolda geçecek süreleri karşılamak üzere 4 güne kadar ücretsiz yol izni verilmesi mecburidir.

Yaz yaklaşırken herkes yıllık izin hakkını araştırıyor! Milyonlara müjde! 4.173 TL...

6 AY ÜCRETSİZ İZİN
İş kanunumuza göre kadın işçinin doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 haftalık süre için çalıştırılmaması lazımdır. Çoğul gebelik hâlinde doğumdan önce çalıştırılmayacak 8 haftalık süreye 2 hafta süre ilave edilecektir.

Yaz yaklaşırken herkes yıllık izin hakkını araştırıyor! Milyonlara müjde! 4.173 TL...

Ancak, sağlık durumunun uygun olduğunun doktor raporuyla belgelendirilmesi hâlinde kadın işçi isterse doğumdan önceki 3 haftaya kadar iş yerinde çalışabilir. Bu durumda, kadın işçinin çalıştığı süreler doğum sonrası sürelere eklenmektedir.

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