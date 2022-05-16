Yaz yaklaşırken herkes yıllık izin hakkını araştırıyor! Milyonlara müjde! 4.173 TL...

İş hukukumuzda çalışanların herhangi bir ücret almadan izin kullanmalarına yönelik sınırlı sayıda düzenleme bulunuyor.

Mevcut düzenlemelerde yıllık izin kullanan işçilere belirli hâllerde ücretsiz yol izni verilmesi ile doğum yapan kadınlara doğumdan sonrası için ücretsiz izin kullandırılmasına ilişkin hükümler yer alıyor. Belirtilen hallerde şartların bulunması durumunda işçinin talebine bağlı olarak işverenlerin ücretsiz izin verme mecburiyeti bulunuyor. Türkiye gazetesinden İsa Karakaş çalışanların izin hakkı ile ilgili bir yazı kaleme aldı. İşte o yazı...