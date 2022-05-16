Yaz yaklaşırken herkes yıllık izin hakkını araştırıyor! Milyonlara müjde! 4.173 TL...
Milyonlarca çalışan yaz ayları yaklaşırken yıllık izin planları yapmaya başladı. Yıllık izin en az bir yıl aynı iş yerinde çalışan her kişiye tanınan bir haktır. Çalışma süresi uzadıkça yıllık izin günü de artarken çalışanların şehir dışına çıkması durumunda 4 güne kadar ücretsiz yol izni de tanınıyor. Öte yandan çalışanına yıllık izin hakkını kullandırmayan işverene 4.173 TL idari para cezası uygulanıyor. İşte yıllık izin hakkında bilinmeyenler...
İş hukukumuzda çalışanların herhangi bir ücret almadan izin kullanmalarına yönelik sınırlı sayıda düzenleme bulunuyor.
Mevcut düzenlemelerde yıllık izin kullanan işçilere belirli hâllerde ücretsiz yol izni verilmesi ile doğum yapan kadınlara doğumdan sonrası için ücretsiz izin kullandırılmasına ilişkin hükümler yer alıyor. Belirtilen hallerde şartların bulunması durumunda işçinin talebine bağlı olarak işverenlerin ücretsiz izin verme mecburiyeti bulunuyor. Türkiye gazetesinden İsa Karakaş çalışanların izin hakkı ile ilgili bir yazı kaleme aldı. İşte o yazı...
15 yıl (dâhil) ve daha fazla olanlara 26 günden az olmaması gerekmektedir.
Belirtilen yıllık ücretli izinleri, iş yerinin kurulu bulunduğu ilden başka bir ilde geçirecek olan işçilere talepte bulunmaları ve bu hususu belgelemeleri şartı ile gidiş ve dönüşlerinde yolda geçecek süreleri karşılamak üzere 4 güne kadar ücretsiz yol izni verilmesi mecburidir.