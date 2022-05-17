Vatandaşlar akın etti! Geç kalmadan başvurun! Son gün uyarısı yapıldı! 1300 TL'lik nakit yardımı yapılacak!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ülke sınırları içerisinde yaşayan ve ihtiyaç sahibi olan ailelere, çocukları için nakdi yardım programları geliştirmiştir. Bakanlık, iki ayrı başlık altında sunmuş olduğu nakit hizmetlerinin ayrıntılarını, resmi internet sitesi aracılığı ile paylaşmıştır.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yeni bir açıklama yaparak çocuklu ailelere seslendi. Bakanlık, çocukların ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile iki ayrı yardım programı kapsamında nakit yardımı yapılacağını bildirdi. İşte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın çocuk yardımı programlarına ilişkin ayrıntılar
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Tek Seferlik Çocuk Yardımı!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni dönemde ihtiyaç sahibi ailelere çocuk sayılarına göre değişiklik gösteren tutarlarda tek seferlik nakit yardımları yapacağını bildirmiştir.
Söz konusu yardımın yalnızca 15 Mayıs 2015 tarihinden sonra yapılan canlı doğumlar için geçerli olduğunu bildiren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, açıklanan asgari ücret zammı ve enflasyon verileri kapsamında yeniden hesaplamış olduğu canlı doğum yardımı ücretlerini şu şekilde açıklamıştır:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Düzenli Çocuk Yardımı Programı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yeni dönemde, çocuklu ailelere düzenli nakit yardımı yapacağını da duyurmuştur. Söz konusu yardım programını "Çoklu Doğum Yardımı" ismi ile duyuran bakanlık, ilgili yardım programı detaylarını kamuoyu ile paylaştı.