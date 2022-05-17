Vatandaşlar akın etti! Geç kalmadan başvurun! Son gün uyarısı yapıldı! 1300 TL’lik nakit yardımı yapılacak!

Söz konusu yardımın yalnızca 15 Mayıs 2015 tarihinden sonra yapılan canlı doğumlar için geçerli olduğunu bildiren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, açıklanan asgari ücret zammı ve enflasyon verileri kapsamında yeniden hesaplamış olduğu canlı doğum yardımı ücretlerini şu şekilde açıklamıştır: