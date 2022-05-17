İşsiz vatandaşlara destek verdi: 2.093 TL tutarında karşılıksız ödeme müjdesi! İŞKUR’dan sonra bir destek daha geldi! Sonunda belli oldu

Türkiye İş Kurumu daha önce yaptığı açıklamalar doğrultusunda işsiz vatandaşlara 10 aya kadar nakit hizmeti sunacağını bildirmişti. İŞKUR'dan sonra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da işsiz vatandaşlara nakit yardımında bulunacağını açıkladı. İşte bakanlığın işsizlere sunduğu nakit yardımı hizmetinin ayrıntıları