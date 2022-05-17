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İşsiz vatandaşlara destek verdi: 2.093 TL tutarında karşılıksız ödeme müjdesi! İŞKUR'dan sonra bir destek daha geldi! Sonunda belli oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, işsiz olan ve ihtiyaç sahibi olduğunu ispatlayan ülke vatandaşlarına iki ayrı başlık altında nakit yardımında bulunmaktadır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yeni dönemde çeşitli faktörler çerçevesinde işsiz kalan vatandaşlara, nakit hizmeti sunmaktadır. Söz konusu yardım programını "İşe Yönlendirme Yardımı" olarak adlandıran bakanlık, ilgili hizmetinin ayrıntılarını paylaştı.

takvim.com.tr
17.05.2022 08:55 - Son Güncelleme: 17.05.2022 08:55
İşsiz vatandaşlara destek verdi: 2.093 TL tutarında karşılıksız ödeme müjdesi! İŞKUR’dan sonra bir destek daha geldi! Sonunda belli oldu

Türkiye İş Kurumu daha önce yaptığı açıklamalar doğrultusunda işsiz vatandaşlara 10 aya kadar nakit hizmeti sunacağını bildirmişti. İŞKUR'dan sonra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da işsiz vatandaşlara nakit yardımında bulunacağını açıkladı. İşte bakanlığın işsizlere sunduğu nakit yardımı hizmetinin ayrıntıları

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İşsiz vatandaşlara destek verdi: 2.093 TL tutarında karşılıksız ödeme müjdesi! İŞKUR’dan sonra bir destek daha geldi! Sonunda belli oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan İşe Yönlendirme Yardımı 2022

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yeni dönemde çeşitli faktörler çerçevesinde işsiz kalan vatandaşlara, nakit hizmeti sunmaktadır. Söz konusu yardım programını "İşe Yönlendirme Yardımı" olarak adlandıran bakanlık, ilgili hizmetinin ayrıntılarını paylaştı.

İşsiz vatandaşlara destek verdi: 2.093 TL tutarında karşılıksız ödeme müjdesi! İŞKUR’dan sonra bir destek daha geldi! Sonunda belli oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 18- 55 yaş aralığında olan ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına kaydı bulunan işsiz vatandaşların, İŞKUR'a yönlendirilmesi sonucunda nakit hizmeti sunmaktadır.

İşsiz vatandaşlara destek verdi: 2.093 TL tutarında karşılıksız ödeme müjdesi! İŞKUR’dan sonra bir destek daha geldi! Sonunda belli oldu

Söz konusu hizmetini bir sene içerisinde en fazla 3 kere hesaplara aktaran bakanlık, yardım tutarını güncel net asgari ücretin yüzde 10'unu aşmayacak şekilde belirlemiştir.

İşsiz vatandaşlara destek verdi: 2.093 TL tutarında karşılıksız ödeme müjdesi! İŞKUR’dan sonra bir destek daha geldi! Sonunda belli oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan İşe Başlama Yardımı 2022

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ihtiyaç sahibi işsiz vatandaşlar için geliştirmiş olduğu ikinci yardım programı "İşe Başlama Yardımı" olarak adlandırılmaktadır.

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