Yaz sezonu açıldı! BİM aktüel ürünler 23 Mayıs: Bu ürünlerin fiyatları dipte

23 Mayıs 2025 Cuma günü raflarda yerini alacak olan BİM aktüel ürünler kataloğu teknoloji tutkunlarından ev hanımlarına, yaz hazırlığı yapanlardan çocuklara kadar herkesin ilgisini çekecek ürünlerle dolu.
📺 TCL 55'' Ultra HD Google TV – 21.900 TL
📱 Realme C63 Cep Telefonu (6GB/128GB) – 5.250 TL
📱 Honor Pad X9 Android Tablet (8GB/128GB) – 7.250 TL
📺 Dijitsu 55'' Ultra HD Google TV – 14.990 TL
🔊 Bluetooth Hoparlör – 449 TL
🎧 TWS Kablosuz Kulaklık – 449 TL
⌚ Akıllı Bileklik – 299 TL
🧼 Buharlı Temizleyici – 899 TL
💨 Profesyonel Saç Kurutma Makinesi – 749 TL
🚲 RKS XS35 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet – 29.900 TL
🛵 Bellina 125 cc Motosiklet – 49.900 TL
🛻 Kuba Garden Track Off Road ATV – 89.000 TL
🚴♂️ RKS Nitro Pro Katlanır Kalın Teker Elektrikli Bisiklet – 19.990 TL
🚴♀️ RKS La Rose Katlanabilir Elektrikli Bisiklet – 32.900 TL
🛴 Onvo Elektrikli Scooter – 21.990 TL
🚴 Trail 26 Jant Bisiklet – 5.250 TL
🚴 Venti 20 Jant Bisiklet – 4.750 TL
🔔 Bisiklet Zili – 89 TL
🎒 Bisiklet Çantası – 349 TL
💡 Şarjlı Led Işık – 259 TL
📱 Telefon Tutucu – 69-249 TL
🔒 Bisiklet Kilidi – 219 TL
🔍 Bisiklet Aynası – 49 TL
🍽️ Akasya Mutfak Gereçleri / Ekipmanları – 99 TL
🧺 Tekerlekli 4 Katlı Raf Ünitesi – 299 TL
🧴 5 Bölmeli Organizer – 55 TL
🧼 Silikon Kapak Seti – 119 TL
🍩 Hamur Porsiyonlayıcı – 169 TL
🍳 Krep Tavası (26 cm) – 229 TL
🍳 Sahan (20 cm) – 209 TL
🏖️ YAZLIK GİYİM VE PLAJ ÜRÜNLERİ
🩱 Tesettür Mayo – 499 TL
👙 Şort Mayo Kadın – 165 TL
🩳 Hambez Şort Erkek – 199 TL
👗 Pareo Kadın – 479 TL
🩳 Deniz Şortu Erkek – 249 TL
🕶️ Güneş Gözlüğü (Yetişkin & Çocuk) – 115 TL
👜 Plaj Çantaları – 299-369 TL
👒 Şapka Çeşitleri – 79-139 TL
🧣 Peştamal – 89,50 TL
🧒 Çocuk Panço – 169 TL
🥿 Terlik Erkek – 135 TL
🏕️ PLAJ VE KAMP ÜRÜNLERİ
🚤 Excursion S Şişme Bot – 7.990 TL
🌞 Şezlong – 1.249 TL
⛺ Plaj Çadırı – 499 TL
🪑 Plaj Sandalyesi – 299 TL
👶 Çocuk Plaj Sandalyesi – 319 TL
🌂 Bahçe Şemsiyesi – 799 TL
💨 Ayak Pompası – 229 TL
🤲 El Pompası – 149 TL
🔧 Şemsiye Sabitleme Aparatı – 79 TL
🤖 Şişme Hacıyatmaz – 219 TL
🏸 Badminton / Plaj Raketi – 119-129 TL
🐬 Su Atıcısı – 149 TL
🦩 Flamingo Deniz Yatağı – 1.699 TL
🏖️ Oval Şişme Havuz – 1.399 TL
🦈 Figürlü Deniz Simidi – 159 TL
🧒 Çocuk Şişme Havuz – 249-399 TL
🏄 Şişme Sörf Tahtası – 259 TL
👙 Deniz Yatağı Renkli – 229-799 TL
🥽 Deniz Gözlüğü – 199 TL
🦺 Çocuk Yeleği – 129 TL
🏊 Swimtrainer Yüzme Simidi – 529 TL
🤿 Yetişkin Yüzücü Maskesi – 339 TL
🤿 Maske + Snorkel Set – 499 TL
Fotoğraflar: BİM