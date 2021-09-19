Yayınlandı, bu fırsatlar başka marketlerde yok! A101 18-24 Eylül aktüel ürünler kataloğu! Ayçiçek yağı, tuvalet kağıdı, şampuan ...
A101 18-24 Eylül aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her hafta sonu yeni kataloğ yayınlayan zincir mağazası bu hafta yine birbirinden kaliteli ürünleri indirimli fiyatıyla alma imkanı sunuyor. Bu hafta kataloğu incelemeden alışverişe çıkmayın. A101'de 19 Eylül Pazar günü indirimli ürünleri görmek için haberimize göz atın. Ayçiçek yağından, yoğurda, tursilden şampuana, tuvalet kağıdından deterjana pek çok üründe indirim yağmuru başladı. İşte yepyeni 'Haftanın Yıldızları' sloganıyla A101 aktüel ürünler kataloğu...
19.09.2021 09:14
- Son Güncelleme: 19.09.2021 09:14
A101 18-24 Eylül aktüel ürünler kataloğunda yok yok. Mutfak ihtiyaçlarından tuvalet ve banyodaki tüm gerekli ürünler bu haftaki A101 aktüel ürünler arasında yer alıyor. Marketler arasındaki indirim yarışında bu hafta A101 en önde gidiyor. Peki bu hafta A101'de hangi ürünler indirimde? Yudum Ayçiçek yağı (4,5 L) 65,95'den satılıyor. Papia selpak kağıt havlu 6'lı 12,90'a düştü. İşte indirimli ürünlerin tamamı...