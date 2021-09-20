Gelen bildirimi öneme alın! Peş peşe bildiriliyor! Paralar faiziyle geri talep ediliyor! Maaşlar kesiliyor!

Gelen bildirimi öneme alın! Ardı ardına bildiriliyor! Ölüm aylığı alabilmek amacıyla eşinden boşanarak, aynı evde yaşamaya devam eden kadınlar SGK'nın yakın takibinde. Bu şekilde 'hileli boşanmayı' ortaya çıkaran SGK, ödenen aylıkları faiziyle geri istiyor. Kız çocuklarının çalışmamaları, emekli olmamaları, evli olmamaları veya evli olmakla birlikte sonradan boşanmış olmaları şart. Kız çocuklarına ölüm aylığı bağlanabilmesi için yaş ya da öğrenim durumu şartı bulunmuyor. Anne veya babasından dolayı aylık alan kız çocuğu, evlenirse, aylığı kesilir.