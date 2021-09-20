Gıda ve yakacak yardımı! Kredi kartı borcu desteği! Ev alımı, kira yardımı parası detayları! Flaş açıklama!

TÜFE'ye endeksli yüzdeli zamlar, aylıkları düşük olan emeklilerimizi mağdur eden bir sisteme dönüştüğünden 5510 Sayılı Kanun'un 55. maddesi değiştirilmeli ve seyyanen zamlar ile eş güdümlü refahtan da pay verilmelidir. Emekli aylıklarında, sosyal ödemelerinde norm ve standart birliğinin sağlanması amacıyla 506 sayılı kanun döneminde bulunduğu gibi gösterge sistemine geçilmeli ve alt sınır aylık bağlama seviyesi yüzde 70 olarak belirlenmelidir."



