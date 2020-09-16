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Geçen yıla göre konut satışlarında büyük artış yaşandı! O ülkelerin tercihi Türkiye oldu

Konut satışlarında bu ay dudak uçuklatan bir yükseliş oldu. Türkiye genelinde konut satışları 2020 Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %54,2 artarak 170 bin 408 oldu. Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %8,0 artarak 3 bin 893 oldu. Yine beklenildiği gibi yabancılara yapılan konut satışlarında, Ağustos 2020'de ilk sırayı bin 648 konut satışı ile İstanbul aldı. Peki Türkiye'den en fazla konut satın alan ülke vatandaşları hangileri? İşte haberin ayrıntıları...

16.09.2020 09:00 - Son Güncelleme: 16.09.2020 09:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





