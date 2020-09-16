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Geçen yıla göre konut satışlarında büyük artış yaşandı! O ülkelerin tercihi Türkiye oldu

Konut satışlarında bu ay dudak uçuklatan bir yükseliş oldu. Türkiye genelinde konut satışları 2020 Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %54,2 artarak 170 bin 408 oldu. Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %8,0 artarak 3 bin 893 oldu. Yine beklenildiği gibi yabancılara yapılan konut satışlarında, Ağustos 2020'de ilk sırayı bin 648 konut satışı ile İstanbul aldı. Peki Türkiye'den en fazla konut satın alan ülke vatandaşları hangileri? İşte haberin ayrıntıları...

16.09.2020 09:00 - Son Güncelleme: 16.09.2020 09:17
Büyük artış! İşte Türkiye'den en çok konut satın alan ülkeler

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %8,0 artarak 3 bin 893 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Ağustos 2020'de ilk sırayı bin 648 konut satışı ile İstanbul aldı.

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Büyük artış! İşte Türkiye'den en çok konut satın alan ülkeler

İstanbul ilini sırasıyla 784 konut satışı ile Antalya, 288 konut satışı ile Ankara, 148 konut satışı ile Mersin ve 133 konut satışı ile Yalova izledi.

Büyük artış! İşte Türkiye'den en çok konut satın alan ülkeler

Ağustos ayında ülke uyruklarına göre en çok satış nerelere yapıldı? İşte o liste...

Büyük artış! İşte Türkiye'den en çok konut satın alan ülkeler

Türkmenistan

Satılan Konut Sayısı : 56

Büyük artış! İşte Türkiye'den en çok konut satın alan ülkeler

ABD

Satılan Konut Sayısı : 58

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