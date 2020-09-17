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Türkiye’de en ucuz konutlar o illerde!

Seneye hızlı bir girişle başlayan konut sektörü Mart ayında ülkeye giren koronavirüs nedeniyle durma noktasına gelmişti. Haziran ayında Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı paketler ile gayrimenkul sektörü yeniden canlandı. En fazla konut satışı gerçekleştiren iller İstanbul, Ankara ve İzmir oldu. Peki en ucuz konut hangi illerde? Merak edilen o liste yayınlandı. İşte detaylar…

17.09.2020 09:00 - Son Güncelleme: 17.09.2020 09:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





