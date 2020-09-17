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Türkiye’de en ucuz konutlar o illerde!

Seneye hızlı bir girişle başlayan konut sektörü Mart ayında ülkeye giren koronavirüs nedeniyle durma noktasına gelmişti. Haziran ayında Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı paketler ile gayrimenkul sektörü yeniden canlandı. En fazla konut satışı gerçekleştiren iller İstanbul, Ankara ve İzmir oldu. Peki en ucuz konut hangi illerde? Merak edilen o liste yayınlandı. İşte detaylar…

17.09.2020 09:00 - Son Güncelleme: 17.09.2020 09:02
Türkiye’de en ucuz konutlar o illerde!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Temmuz 2020 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.

Türkiye'deki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2017=100), Temmuz 2020'de bir önceki aya göre yüzde 1,4 artarak 141,4 seviyesinde gerçekleşti.

Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,8 yükselen KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 12,6 artış kaydetti.

3 büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2020 yılı temmuz ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de yüzde 1,3 yükseliş gözlendi. Hürriyet'te yer alan habere göre, Endeks değerleri 2019'un aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 22,5, yüzde 25,3 ve yüzde 28,6 arttı.

Hakkari

Ortalama Konut Satış Fiyatı (TL): 118.340

Şırnak

Ortalama Konut Satış Fiyatı (TL): 166.056

Ardahan

Ortalama Konut Satış Fiyatı (TL): 167.880

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Türkiye’de en ucuz konutlar o illerde!

Kırıkkale

Ortalama Konut Satış Fiyatı (TL): 186.165

Ağrı

Ortalama Konut Satış Fiyatı (TL): 199.801

Bilecik

Ortalama Konut Satış Fiyatı (TL): 200.625

Türkiye’de en ucuz konutlar o illerde!

Kars

Ortalama Konut Satış Fiyatı (TL): 201.132

Niğde

Ortalama Konut Satış Fiyatı (TL): 205.120

Düzce

Ortalama Konut Satış Fiyatı (TL): 205.942

Türkiye’de en ucuz konutlar o illerde!

Erzurum

Ortalama Konut Satış Fiyatı (TL): 208.320

Karabük

Ortalama Konut Satış Fiyatı (TL): 210.328

Muş

Ortalama Konut Satış Fiyatı (TL): 211.560

Türkiye’de en ucuz konutlar o illerde!

Kütahya

Ortalama Konut Satış Fiyatı (TL): 214.512

Çankırı

Ortalama Konut Satış Fiyatı (TL): 215.410

Mardin

Ortalama Konut Satış Fiyatı (TL): 215.600

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