464.677 kişiye umut kapısı açan İŞKUR'dan Mayıs ayına yeni işle girmek isteyenlere müjde! 18 yaşına gelen herkes... En az 5.120 TL maaşla 103.880 işçi alımı yapılacak!

464.677 kişiye umut kapısı açan İŞKUR'dan Mayıs ayına yeni işle girmek isteyenlere müjde! İŞKUR üzerinden vasıfsız-vasıflı işçi alımı yapılıyor. Bugüne kadar 464 binden fazla kişi ilanlara başvurdu işbaşı yaptı. Bu sektörlere acil alım var. Mayıs 2022 İŞKUR işçi alımı ilanlarına göre hangi sektörlere alım yapılacağı belli oldu. Her gün yüzlerce farklı sektördeki işçi alımı ilanlarını resmi internet sitesinden paylaşan İŞKUR ilanları güncelledi ve pek çok alanda alım yapılacak. Çeşitli alanlarda işçi alım bilgisini veren firmalarda toplam açık iş pozisyonu toplamda 103 bin 880 olarak açıklandı.