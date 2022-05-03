Sigortasız çalışanın tazminat hakkı var mı? İşten çıkan tazminat alır mı? Kıdem tazminatında 6 kritik nokta cevap buldu

Milyonlarca çalışanın güvencesi olan kıdem tazminatını almayı planlayanların bazı önemli ayrıntılara dikkat etmesi gerekiyor. Özel sektör çalışanları sadece en son çalıştığı işyerinde geçen süreler, memurlar da kamuda çalıştıkları süre üzerinden tazminat alır.