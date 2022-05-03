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Sigortasız çalışanın tazminat hakkı var mı? İşten çıkan tazminat alır mı? Kıdem tazminatında 6 kritik nokta cevap buldu

Ülkemizde çalışan milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren kıdem tazminatına dair akıllarda çok fazla soru var. Sigortasız çalışanın tazminat hakkı var mı? işten çıkan tazminat alır mı? bedelli askerlikte tazminat veriliyor mu? gibi sorular yanıt buldu. İşte kıdem tazminatına dair merak edilen her şey.

03.05.2022 06:55 - Son Güncelleme: 03.05.2022 06:55
Sigortasız çalışanın tazminat hakkı var mı? İşten çıkan tazminat alır mı? Kıdem tazminatında 6 kritik nokta cevap buldu

Milyonlarca çalışanın güvencesi olan kıdem tazminatını almayı planlayanların bazı önemli ayrıntılara dikkat etmesi gerekiyor. Özel sektör çalışanları sadece en son çalıştığı işyerinde geçen süreler, memurlar da kamuda çalıştıkları süre üzerinden tazminat alır.

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Sigortasız çalışanın tazminat hakkı var mı? İşten çıkan tazminat alır mı? Kıdem tazminatında 6 kritik nokta cevap buldu

İlk sigortalı tarihten itibaren 15 yılı dolduran, 3600 gün primi ödeyen kıdem tazminatını alarak işten ayrılabilir.

Sigortasız çalışanın tazminat hakkı var mı? İşten çıkan tazminat alır mı? Kıdem tazminatında 6 kritik nokta cevap buldu

SABAH'ta yer alan habere göre, İşçinin kıdem tazminatı alabilmesi için son işyerinde kesintisiz 15 yıl çalışması gerekmiyor.

Sigortasız çalışanın tazminat hakkı var mı? İşten çıkan tazminat alır mı? Kıdem tazminatında 6 kritik nokta cevap buldu

Örneğin 15 yılda o işyerinde 6 yıl süreyle çalışan işçi altı yıllık kıdemini alarak ayrılabilir. Geçerli bir nedene dayanmadan iş sözleşmesi iptal edilen çalışanın işe iade davasını kazanması halinde boşta geçen zamanlar için de kıdem, ihbar tazminatı ödenir.

Sigortasız çalışanın tazminat hakkı var mı? İşten çıkan tazminat alır mı? Kıdem tazminatında 6 kritik nokta cevap buldu

BİR YIL ÇALIŞAN HAK EDER
Çalışan davayı kazanmasına karşın işverence başlatılmadıysa ödenmiş olan bu tazminatların 4 aylık boşa geçen süre ilavesiyle ücrete göre yeniden hesaplanması, aradaki farkın ödenmesi gerekiyor.

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