Sigortasız çalışanın tazminat hakkı var mı? İşten çıkan tazminat alır mı? Kıdem tazminatında 6 kritik nokta cevap buldu
Ülkemizde çalışan milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren kıdem tazminatına dair akıllarda çok fazla soru var. Sigortasız çalışanın tazminat hakkı var mı? işten çıkan tazminat alır mı? bedelli askerlikte tazminat veriliyor mu? gibi sorular yanıt buldu. İşte kıdem tazminatına dair merak edilen her şey.
03.05.2022 06:55 - Son Güncelleme: 03.05.2022 06:55
Milyonlarca çalışanın güvencesi olan kıdem tazminatını almayı planlayanların bazı önemli ayrıntılara dikkat etmesi gerekiyor. Özel sektör çalışanları sadece en son çalıştığı işyerinde geçen süreler, memurlar da kamuda çalıştıkları süre üzerinden tazminat alır.
İlk sigortalı tarihten itibaren 15 yılı dolduran, 3600 gün primi ödeyen kıdem tazminatını alarak işten ayrılabilir.
SABAH'ta yer alan habere göre, İşçinin kıdem tazminatı alabilmesi için son işyerinde kesintisiz 15 yıl çalışması gerekmiyor.