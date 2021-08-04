Yatırımcısı endazeyi şaşırdı! Şimdi altın alınır mı? Altın fiyatları düşecek mi? Gram, çeyrek, 22-24 ve 18 ayar altık bilezik kaç TL oldu?

Şimdi altın alınır mı? Sorusu altın fiyatlarında yaşanan aşağı yönlü hareketle birlikte araştırılan konular arasında yer alıyor. Altın bu hafta başında yatırımcısını şoka uğratırken yatırım yapmak isteyenlerin de yüzünü güldürmeyi başardı. Dolar kurunda yaşanan gerilemeye bağlı olarak gram altın fiyatı 485 TL seviyesine inerek resmen mayıs ayına geri dönüş yaptı. Yaşanan bu sert düşüş sonrası başta yatırımcılar olmak üzere ekonomi gündemini takip edenler tarafından çeyrek, gram alış satış fiyatları hakkında araştırmalar hız kazandı. Analistler, gram altında yaşanan düşüşte Merkez Bankası'nın sıkı para politikası sonucu dolar/TL'de yaşanan gerilemenin etkili olduğunu söylüyor. Peki, Altın fiyatları düşer mi? 22-14 ve 18 ayar altık bilezik kaç para oldu? 4 Ağustos çeyrek ve gram altın fiyatları!