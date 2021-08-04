Yatırımcısı endazeyi şaşırdı! Şimdi altın alınır mı? Altın fiyatları düşecek mi? Gram, çeyrek, 22-24 ve 18 ayar altık bilezik kaç TL oldu?
Altın yatırımcısı endazeyi şaşırdı! Altın fiyatları düşecek mi? Altın fiyatları haftaya düşüşle başladı. Yatırımcısını hayal kırıklığına uğratan altın fiyatları yatırım yapmak isteyenlerin de yüzünü güldürdü. Dolar kurunda yaşanan gerileme sonucunda gram altın fiyatı 485 TL seviyesine inerek mayıs ayına geri döndü. Peki, Altın fiyatları düşer mi? 22-14 ve 18 ayar altık bilezik kaç para oldu? İşte 4 Ağustos anlık canlı çeyrek ve gram altın fiyatları!
Şimdi altın alınır mı? Sorusu altın fiyatlarında yaşanan aşağı yönlü hareketle birlikte araştırılan konular arasında yer alıyor. Altın bu hafta başında yatırımcısını şoka uğratırken yatırım yapmak isteyenlerin de yüzünü güldürmeyi başardı. Dolar kurunda yaşanan gerilemeye bağlı olarak gram altın fiyatı 485 TL seviyesine inerek resmen mayıs ayına geri dönüş yaptı. Yaşanan bu sert düşüş sonrası başta yatırımcılar olmak üzere ekonomi gündemini takip edenler tarafından çeyrek, gram alış satış fiyatları hakkında araştırmalar hız kazandı. Analistler, gram altında yaşanan düşüşte Merkez Bankası'nın sıkı para politikası sonucu dolar/TL'de yaşanan gerilemenin etkili olduğunu söylüyor. Peki, Altın fiyatları düşer mi? 22-14 ve 18 ayar altık bilezik kaç para oldu? 4 Ağustos çeyrek ve gram altın fiyatları!
ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?
Altın yatırımcıları gözlerini bu haftanın son günü açıklanacak olan ABD tarım dışı istihdam verisine odaklandı. Öte yandan altın fiyatları geçen haftaki düşüş sonrasında 1.810 dolar civarında seyrediyor. Gram altın ise dolar/TL ve küresel altın fiyatlarındaki düşüşle 490 TL'ye doğru çekildi. Quadriga Igneo fonunu yöneten Diego Parrilla, Merkez Bankalarının teşviklerin azaltmasıyla altının yeni zirve seviyelere yükselebileceğine dair öngörüde bulundu.