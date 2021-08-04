İŞKUR üzerinden müracaatlar alınıyor! Evde 4 saat çalışarak 2000 TL para kazanabilirsiniz! Zahmetsiz, kolayca başvuru yapılıyor!

İŞKUR evde paketleme işi başvurusu nasıl yapılır? Özellikle ev kadınları tarafından ek gelir sağlamak amacıyla İŞKUR'un evde paketleme işine talepler artıyor. Üreticilerin çoğu kadınlara evde ek gelir imkanı olarak ambalajlama işi veriyor. Evde paketleme işinde; sabun, nikah şekeri, paket katlama, tırnak kutulama, gömlek yakası dikme, peçete halkası yapma gibi işler yer almaktadır. Bu bağlamda, İŞKUR'un yardımı ile yapılan evde ambalajlama başvurusu için yapılması gerekenlerin neler olduğu incelenmeye başlandı. El çabukluğu gerektiren bu işlerde günlük ortalama 4 saat çalışarak ev kadınları aylık bin TL üzeri para kazanabiliyor. Peki, 2021 İŞKUR evde paketleme işine nasıl başvuru yapılır? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!