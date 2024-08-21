Emekliye yüksek promosyon fırsatı: Ödemeler nasıl artırılır? Nelere dikkat edilmeli? Hangi banka ne kadar veriyor?

Promosyonda hareketlenen kampanyalar emeklilere daha yüksek ödeme alma yolunu açtı. Bazı emekliler ise sadece maaş zammıyla bile promosyonu artırma imkanı elde etti. İşte yararlanma yolları...
Banka promosyonlarında yeni perde açıldı. Emeklilere, dul ve yetimlere yönelik kampanyalar hareketlenirken, promosyon tutarı 24 bin liraya kadar çıktı.
Temmuz zammıyla artan maaşlar da çok sayıda emekliye bir üst dilimdeki promosyondan yararlanma yolunu açtı. İşte promosyon ile ilgili merak edilen soruların yanıtları...
BANKALAR NE KADAR VERİYOR? YARARLANMAK İÇİN NELER GEREKİYOR?
Aylığı '10 bin liranın altı' olanlara 5 bin, '10 bin-14 bin 999 lira arası' olanlara 8 bin, '15 bin-19 bin 999 lira arası' olanlara 10 bin, '20 bin lira ve üzeri' olanlara 12 bin liradan az promosyon verilemiyor.
Kampanyalarla ek şartsız 15 bin liraya varan ödeme yapan bankalar bulunuyor. Emekli yakınını getirme, kartla alışveriş yapma, otomatik fatura ödeme talimatı verme gibi şartlarla tutarı artıran bankalar da var. 2 banka 18 bin liraya varan ödeme yapıyor. Bir banka da tutarı 24 bin liraya kadar yükseltti.