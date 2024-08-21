Emekliye yüksek promosyon fırsatı: Ödemeler nasıl artırılır? Nelere dikkat edilmeli? Hangi banka ne kadar veriyor?

1 Banka promosyonlarında yeni perde açıldı. Emeklilere, dul ve yetimlere yönelik kampanyalar hareketlenirken, promosyon tutarı 24 bin liraya kadar çıktı. Temmuz zammıyla artan maaşlar da çok sayıda emekliye bir üst dilimdeki promosyondan yararlanma yolunu açtı. İşte promosyon ile ilgili merak edilen soruların yanıtları...

2 BANKALAR NE KADAR VERİYOR? YARARLANMAK İÇİN NELER GEREKİYOR?

Aylığı '10 bin liranın altı' olanlara 5 bin, '10 bin-14 bin 999 lira arası' olanlara 8 bin, '15 bin-19 bin 999 lira arası' olanlara 10 bin, '20 bin lira ve üzeri' olanlara 12 bin liradan az promosyon verilemiyor.