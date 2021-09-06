Yatırımcıların gözü kulağı o verilerde! Uzman isimden flaş altın ve dolar tahmini! Altın yükselecek mi düşecek mi? Dolar kuru yükselecek mi?
Altın fiyatları koronavirüsün ilk ortaya çıktığı dönemde rekor üstüne rekor kırarken aşının bulunması ile bir anda dibi görmüştü. Dolar kuru ise geçtiğimiz günlerde bir anda son 4 ayın en düşük seviyesini gördü. Güvenli liman ve dolar yatırımcıları "Altın fiyatları yükselecek mi? Altın almalı mı satmalı mı? Dolar kuru yükselecek mi? " sorularının yanıtını ararken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın ve dolar yatırımcılarını yakından ilgilendiren tahminlerde bulundu. İşte detaylar…
Yatırımcıların güvenli liman olarak tanımladığı altın için kritik haftaya girildi. Koronavirüs aşısının bulunması ile birlikte bir anda düşen ve hala kendisini toparlayamayan altın fiyatlarını FED raporu büyük ölçüde etkileyecek. Konuyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın yükselecek mi, düşecek mi? Altın almalı mı satmalı mı? Sorularını yanıtlarken dolar kuru tahmininde de bulundu. İşte İslam Memiş'in altın ve dolar kuru açıklamaları:
Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 487,1 lira seviyesinde işlem görüyor. Dolar kuru ise, haftaya düşüşle başlamasının ardından 8,30 seviyelerinde işlem görüyor.
Avrupa ve Amerika Merkez Bankaları'nın bu hafta vereceği mesajlar altın fiyatları için kritik öneme sahip.
ABD'de ISM hizmet endeksi Ağustos'ta 61.7'ye geriledi. Beklenti 61.6 olması yönündeydi. Kötü açıklanan veriler sonrası emtia fiyatlarının Cuma gününü yükselişle tamamladığını gördük. Altının ons fiyatı 1.825 dolar direncinin üzerinde kapanış gerçekleştirmeyi başardı. Altının ons fiyatı Cuma günü 1.808 dolar seviyesinden 1.834 dolar seviyesine yükseldi.
ENFLASYON ENDİŞESİ ALTINI HAREKETLENDİRDİ
Enflasyon endişesi, altın fiyatlarında hızlı bir yükselişe neden olurken dolar endeksi, 92,26 dolar seviyesinden 91,94 seviyesine geriledi. Altının ons fiyatı haftalık kapanışını yüzde 0,55 artışla tamamlamış oldu.