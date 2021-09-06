Türkiye'de üretiliyor! Yüzde yüz elektrikli hizmet aracı Tragger 4. nesil otonom (sürücüsüz) test sürüşlerine hazırlanıyor

Araçlardaki yerlilik oranının 65'in üzerinde olduğunu belirten Çakmak, "Tabii yerlilik biraz görece bir konu. Parça sayısına göre, parça fiyatlarına göre bakılıyor. Aslında çok dikkate alınmayan bir konuda bir bilgi vereceğim; böyle bir araç ortaya çıkarabilmek için 200 bin saatlik tasarım ve mühendislik yapmışız. Bunu da içine koyduğunuz zaman şu anda araçlar yüzde 75-80 yerlidir. Yakında otonom özelliklerini kazandırarak Türkiye'de üretilmeyen bazı komponentleri de geliştirerek zannediyorum 2-3 yıl içerisinde yüzde 85 gibi bir yerliliği ülkemize kazandırmış olacağız." dedi.