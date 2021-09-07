Dacia Sandero, yeni Duster, Lodgy, Dokker Combi, Dokker Van güncel fiyatları ne kadar? Dacia Eylül 2021 fiyat listesi!

Araç alacakların en çok merak ettikleri arasında Dacia Eylül 2021 fiyat listesi yer alıyor. Eylül ayının başlamasıyla birlikte yeni ay ve yeni kampanyalar en çok araştırılan konulardan biri oluyor. Türkiye'de en çok satılan otomobil markalarından biri olan Dacia'nın her bütçeye ve ihityaca uygun modellerinin güncel fiyatları ve yeni kampanyaların neler olduğunu haberimizin içeriğinden inceleyebilir ve sizin için en uygun olanı seçebilirsiniz. Peki Dacia Sandero, yeni Duster, Lodgy, Dokker Combi, Dokker Van güncel fiyatları ne kadar?