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Haberler Ekonomi Dacia Sandero, yeni Duster, Lodgy, Dokker Combi, Dokker Van güncel fiyatları ne kadar? Dacia Eylül 2021 fiyat listesi!

Dacia Sandero, yeni Duster, Lodgy, Dokker Combi, Dokker Van güncel fiyatları ne kadar? Dacia Eylül 2021 fiyat listesi!

Dacia Eylül 2021 fiyat listesi! Dacia Sandero, yeni Duster, Lodgy, Dokker Combi, Dokker Van güncel fiyatları ne kadar? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. En çok tercih edilen, sevilen otomobil markalarından biri olan Dacia'nın hangi araç modellerinin ne kadar fiyatla satıldığı merak edilen bilgiler arasında yerini aldı. Eylül ayına özel kampanyalar da haberimizde yer alıyor.

07.09.2021 14:35 - Son Güncelleme: 07.09.2021 14:35
Dacia Sandero, yeni Duster, Lodgy, Dokker Combi, Dokker Van güncel fiyatları ne kadar? Dacia Eylül 2021 fiyat listesi!

Araç alacakların en çok merak ettikleri arasında Dacia Eylül 2021 fiyat listesi yer alıyor. Eylül ayının başlamasıyla birlikte yeni ay ve yeni kampanyalar en çok araştırılan konulardan biri oluyor. Türkiye'de en çok satılan otomobil markalarından biri olan Dacia'nın her bütçeye ve ihityaca uygun modellerinin güncel fiyatları ve yeni kampanyaların neler olduğunu haberimizin içeriğinden inceleyebilir ve sizin için en uygun olanı seçebilirsiniz. Peki Dacia Sandero, yeni Duster, Lodgy, Dokker Combi, Dokker Van güncel fiyatları ne kadar?

GALERİ DEVAM EDİYOR
Dacia Sandero, yeni Duster, Lodgy, Dokker Combi, Dokker Van güncel fiyatları ne kadar? Dacia Eylül 2021 fiyat listesi!

Dacia Yeni Sandero

2021 Model
Tavsiye Edilen
Anahtar Teslim Liste Fiyatı
Comfort 1.0 Sce 65 bg 164.900 ₺
Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg 176.500 ₺
Comfort 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 202.000 ₺
Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 211.900 ₺
Dacia Sandero, yeni Duster, Lodgy, Dokker Combi, Dokker Van güncel fiyatları ne kadar? Dacia Eylül 2021 fiyat listesi!
Sandero Stepway

2021 Model
Tavsiye Edilen
Anahtar Teslim Liste Fiyatı
Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg 191.400 ₺
Comfort 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 215.000 ₺
Prestige 1.0 Turbo 90 bg 197.900 ₺
Prestige 1.0 Turbo ECO-G 100 bg 199.400 ₺
Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 224.900 ₺
Dacia Sandero, yeni Duster, Lodgy, Dokker Combi, Dokker Van güncel fiyatları ne kadar? Dacia Eylül 2021 fiyat listesi!

Duster

2021 Model
Tavsiye Edilen
Anahtar Teslim Liste Fiyatı
Comfort 1.0 Tce 90 bg 4x2 E6DFull 203.000 ₺
Comfort 1.0 ECO- G 100 bg 4x2 E6DFull 209.000 ₺
Comfort 1.5 Blue dCi 95 bg 4x2 E6DFull 252.900 ₺
Dacia Sandero, yeni Duster, Lodgy, Dokker Combi, Dokker Van güncel fiyatları ne kadar? Dacia Eylül 2021 fiyat listesi!

Comfort 1.5 Blue dCi 115 bg 4x4 E6DFull 322.900 ₺
Prestige 1.0 ECO- G 100 bg 4x2 E6DFull 222.000 ₺
Prestige 1.3 Tce 130 bg 4x2 E6DFull 226.000 ₺
Prestige 1.3 Tce 150 bg 4x4 E6DFull 247.900 ₺

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