Yatırımcılar yana yakıla bunu araştırıyor! İşte LUNA’yı kurtarma planı! Terra’nın kurucusundan şok açıklama

DEV SATIŞ BITCOIN'DEKİ DÜŞÜŞÜ TETİKLEDİ

Milliyet'te yer alan habere göre, Luna Vakfı ocak-mayıs döneminde 3.2 milyar dolarlık Bitcoin satın aldığını açıklamıştı. Ayrıca şirketin 10 milyar dolarlık Bitcoin alma hedefi de bulunuyordu. Luna Vakfı elinde tuttuğu 3 milyar dolardan fazla rezervi satarak Bitcoin'deki sert düşüşü tetikledi. Vakfın sadece 87 milyon dolarlık rezervi kaldı.