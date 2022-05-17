Yatırımcılar yana yakıla bunu araştırıyor! İşte LUNA'yı kurtarma planı! Terra'nın kurucusundan şok açıklama
Kripto para piyasasında günlerdir LUNA'nın çöküşü konuşuluyor. Terra ekosisteminin sabit coini UST'nin değerinin 1 doların altına inmesiyle birlikte meydana gelen zincirleme düşüş sonrası yatırımcılar paralarını nasıl kurtaracaklarını araştırıyorlar. Terra'nın kurucusu LUNA'yı kurtarma planına ilişkin kritik bir açıklama yaptı. İşte detaylar...
Kripto para piyasası sabit coin UST'nin 9 Mayıs tarihinde değerinin 1 doların altına inmesiyle birlikte büyük bir çöküş yaşamıştı. LUNA Vakfı tarafından 1 dolar olarak teminat gösterilen UST'nin değeri hızla düşüş kaydetmişti.
Luna Vakfı 9-10 Mayıs tarihlerinde UST'nin tekrardan 1 doların üzerine çıkabilmesi için Bitcoin satışı gerçekleştirmişti. Vakıf geçtiğimiz gün sadece 313 adet Bitcoin rezervinin bulunduğunu açıkladı.
DEV SATIŞ BITCOIN'DEKİ DÜŞÜŞÜ TETİKLEDİ
Milliyet'te yer alan habere göre, Luna Vakfı ocak-mayıs döneminde 3.2 milyar dolarlık Bitcoin satın aldığını açıklamıştı. Ayrıca şirketin 10 milyar dolarlık Bitcoin alma hedefi de bulunuyordu. Luna Vakfı elinde tuttuğu 3 milyar dolardan fazla rezervi satarak Bitcoin'deki sert düşüşü tetikledi. Vakfın sadece 87 milyon dolarlık rezervi kaldı.
İŞTE DEĞERİ SIFIRA İNEN LUNA'YI KURTARMA PLANI
Geçtiğimiz hafta 87 dolardan işlem gören ve en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimi arasında yer alan LUNA, UST'nin sabitliğini kaybetmesi sonrası rekor miktarda piyasaya sürüldü. Arz arttıkça LUNA hızla düşüşe geçti ve fiyat neredeyse sıfıra indi. Böylece ilk 10'da yer alan LUNA en yüksek hacimli kripto paralar arasında 53. sıraya düştü.