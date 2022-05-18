Hemşire, tır şoförü, hasta bakıcı... Yurtdışında kariyer hedefleyenlere müjde! Almanya en az 4.000 Euro maaşla 270 bin işçi alımı yapıyor! İşte aranan meslekler!

Maaşlar en az 4.000 Euro'dan başlıyor. Almanya 1, 5 milyon işçi alacak. Başvuru için duyuru yapılması bekleniyor. Yurt dışında çalışma düşüncesi olanla yapılan işçi alımı ile ilgili yapılacak duyuruları takip ediyor. Almanya sektörlerin açık işçi pozisyonlarının toplamda 1 milyon olduğu ifade ediliyor. Son yapılan açıklamada, Almanya 270 bin işçi alımı olacak. Şimdi başvuruya dair bilgiler merakla araştırılıyor. Peki, Almanya işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? Almanya işçi alımı hangi kadrolara yapılacak? İşte merak edilenler!