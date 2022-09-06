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Haberler Ekonomi Yastık altındaki altınları tutalım mı, bozduralım mı? Tüm bildiklerinizi unutun! Çok riskli, o tarihte! Çeyrek altın ne kadar bugün son dakika

Yastık altındaki altınları tutalım mı, bozduralım mı? Tüm bildiklerinizi unutun! Çok riskli, o tarihte! Çeyrek altın ne kadar bugün son dakika

Altın fiyatlarında yaşanan gelişmeler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Vatandaşlar ülke çapında anlık değişen gündem ardından birikimlerini koruma altına alabilmek adına değişik yatırım araçlarında tutmaya çalışıyor. Buna göre ise Türkiye'de en büyük yatırım araçlarından birisi olan altın ile alakalı her gün oluşturulan yeni yorumlar merakla araştırılıyor. Çeyrek altın ne kadar bugün son dakika fiyatları ne oldu? Haberimizde detaylar yer alıyor.

takvim.com.tr
06.09.2022 09:37 - Son Güncelleme: 06.09.2022 09:37
Yastık altındaki altınları tutalım mı, bozduralım mı? Tüm bildiklerinizi unutun! Çok riskli, o tarihte! Çeyrek altın ne kadar bugün son dakika

Vatandaşların en çok tercih ettiği yatırım araçları arasında yer alan altının fiyatları iç ve dış pazarlarda yaşanan ekonomik ve siyasi gelişmelerin de etkisiyle çoğu kez değişiyor. Bu kapsamda fiyatlardaki son hali merak edenler amacıyla 6 Eylül 2022 Salı serbest pazar güncel altın fiyatlarını haberimizde yer verdik... Altın fiyatları 6 Eylül 2022 Salı gününe yükselişle başladı. Saat 09.00 itibariyle gram altın 1006,11 TL, çeyrek altın 1.673,00 TL, cumhuriyet altını 6 bin 669,00 TL, yarım altın ise 3 bin 346,00 TL'den satılıyor.

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Yastık altındaki altınları tutalım mı, bozduralım mı? Tüm bildiklerinizi unutun! Çok riskli, o tarihte! Çeyrek altın ne kadar bugün son dakika

İslam Memiş'ten önemli altın açıklaması

Altın ve Para Piyasaları Eksperi İslam Memiş, altın ve gümüş gibi kıymetli emtiaların FED doğrultusundan yoğun bir baskı altında tutulduğunu söyleyerek jeopolitik tehlikeler ve resesyon riskinin altın fiyatlarını yukarıya yönlü desteklediğini söyledi.

Yastık altındaki altınları tutalım mı, bozduralım mı? Tüm bildiklerinizi unutun! Çok riskli, o tarihte! Çeyrek altın ne kadar bugün son dakika

İslam Memiş 2022 sene sonu dolar kuru tahmini olarak 20-21 TL aralığını verirken 2023 sene başı altın tahmini olarak ise 1.450 TL rakamının halen masada olduğunu söyledi.

Yastık altındaki altınları tutalım mı, bozduralım mı? Tüm bildiklerinizi unutun! Çok riskli, o tarihte! Çeyrek altın ne kadar bugün son dakika

Ons altındaki fiyat düşüşlerini değerlendiren İslam Memiş, "Ons altına çok kuvvetli bir baskı uygulanıyor. FED'den gelen son değerlendirmeler ABD ekonomisinde işlerin pek yolunda gitmemesine karşın alınan tedbirlerle dolar endeksi rekorlar kırmaya devam ediyor.

Yastık altındaki altınları tutalım mı, bozduralım mı? Tüm bildiklerinizi unutun! Çok riskli, o tarihte! Çeyrek altın ne kadar bugün son dakika

FED'in faiz artırımlarına devam edecek olması ile hem doların değerini yükselti hem de altın piyasasını baskıladı. Aslında şu andaki fiyat seviyelerine sürpriz diyebiliriz. Fakat bu seviyeler kalıcı olmayacaktır. Kısa bir vakit içinde altın fiyatları toparlanacaktır." dedi.

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