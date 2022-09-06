Yastık altındaki altınları tutalım mı, bozduralım mı? Tüm bildiklerinizi unutun! Çok riskli, o tarihte! Çeyrek altın ne kadar bugün son dakika

Vatandaşların en çok tercih ettiği yatırım araçları arasında yer alan altının fiyatları iç ve dış pazarlarda yaşanan ekonomik ve siyasi gelişmelerin de etkisiyle çoğu kez değişiyor. Bu kapsamda fiyatlardaki son hali merak edenler amacıyla 6 Eylül 2022 Salı serbest pazar güncel altın fiyatlarını haberimizde yer verdik... Altın fiyatları 6 Eylül 2022 Salı gününe yükselişle başladı. Saat 09.00 itibariyle gram altın 1006,11 TL, çeyrek altın 1.673,00 TL, cumhuriyet altını 6 bin 669,00 TL, yarım altın ise 3 bin 346,00 TL'den satılıyor.