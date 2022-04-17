BIST 100 endeksinde ralli sürecek mi? Borsa İstanbul’un yönü ne olacak?

Milliyet'in haberine göre BIST 100 Endeksi haftayı 2.494 seviyesinden tamamladı. Endeks bu kapanışıyla son yedi haftayı sürekli pozitif kapatmış oldu. Borsadaki önceki yükselişlerde endeksin başladığı hareketini minimum dokuz hafta devam ettirdiği gözleniyor. Bu süreçte yabancılarsa satış yapıyor. Son yedi haftada yabancıların paylarında sürekli azalma görüldü. Mart başında yüzde 38.81 olan yabancı payı yüzde 36.83'e geriledi.