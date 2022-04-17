RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi BIST 100 endeksinde ralli sürecek mi? Borsa İstanbul'un yönü ne olacak?

BIST 100 endeksinde ralli sürecek mi? Borsa İstanbul'un yönü ne olacak?

BIST 100 endeksi rekora doymuyor. Yükselişini yedinci haftaya taşıyan Borsa İstanbul'da yatırımcıların özellikle temettü ödeyen hisselere ilgisi artıyor. Faizde yıl sonuna kadar yüzde 14 oranının sabit olmasının beklenmesi de yatırımcıların Borsa İstanbul'a yönelmesini sağlıyor. Yatırımcıların bir diğer tercihi de konut oldu. Enflasyon nedeniyle taşınmazlar yatırımcıların tercihlerinde ilk sıralarda yer alıyor. Peki BIST 100 endeksi yükselişini sürdürecek mi? Yatırımcıların tercihleri ne olacak? İşte detaylar...

17.04.2022 08:12 - Son Güncelleme: 17.04.2022 08:18
BIST 100 endeksinde ralli sürecek mi? Borsa İstanbul’un yönü ne olacak?

BIST 100 Endeksi yükselişini yedinci haftaya taşıdı. Endeks soluksuz yükselişlerini dokuz haftaya kadar sürdürebiliyor. Sonrasındaysa ortalamalara çekilme ve dinlenme başlıyor. Peki şimdi nasıl hareket edecek?

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BIST 100 endeksinde ralli sürecek mi? Borsa İstanbul’un yönü ne olacak?

Milliyet'in haberine göre BIST 100 Endeksi haftayı 2.494 seviyesinden tamamladı. Endeks bu kapanışıyla son yedi haftayı sürekli pozitif kapatmış oldu. Borsadaki önceki yükselişlerde endeksin başladığı hareketini minimum dokuz hafta devam ettirdiği gözleniyor. Bu süreçte yabancılarsa satış yapıyor. Son yedi haftada yabancıların paylarında sürekli azalma görüldü. Mart başında yüzde 38.81 olan yabancı payı yüzde 36.83'e geriledi.

BIST 100 endeksinde ralli sürecek mi? Borsa İstanbul’un yönü ne olacak?

YÖNELİM ARTIYOR
Faizlerdeki düşük seyir, güçlü temettü ödeyen iyi kâr açıklayan hisse senetlerinin yatırımcı tercihlerinde yer almasına neden oluyor. Yabancı satışlarına rağmen ilgi yüksek ve bu seyir alternatif yatırım araçlarına kayma yaratacak bir getiri olmadıkça süreceği anlaşılıyor.

BIST 100 endeksinde ralli sürecek mi? Borsa İstanbul’un yönü ne olacak?

ENFLASYON ETKİSİ
Hisse senetlerinin yükselmesinin bir başka nedeni de enflasyon etkisi. TÜFE'nin yüzde 61.11 ve ÜFE'nin yüzde 114.97 seviyesinde olması yatırımcıların kararları üzerinde etkili oluyor. Enflasyondaki yükseliş karşısında yılbaşından bu yana borsadaki yükseliş sadece yüzde 34.28 seviyesinde bulunuyor.

BIST 100 endeksinde ralli sürecek mi? Borsa İstanbul’un yönü ne olacak?

30'UN PERFORMANSI
Borsa 30 hisselerinin performansı BIST Tüm Endeksi'ne göre daha yüksek. Kârlılığı yüksek endeks hisselerinde yatırımcıların performansı BIST 30'un yükselişini getirdi. BIST 30 Endeksi yılbaşından bu yana yüzde 37.67 oranında değer kazandı.

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