BIST 100 endeksinde ralli sürecek mi? Borsa İstanbul'un yönü ne olacak?
BIST 100 endeksi rekora doymuyor. Yükselişini yedinci haftaya taşıyan Borsa İstanbul'da yatırımcıların özellikle temettü ödeyen hisselere ilgisi artıyor. Faizde yıl sonuna kadar yüzde 14 oranının sabit olmasının beklenmesi de yatırımcıların Borsa İstanbul'a yönelmesini sağlıyor. Yatırımcıların bir diğer tercihi de konut oldu. Enflasyon nedeniyle taşınmazlar yatırımcıların tercihlerinde ilk sıralarda yer alıyor. Peki BIST 100 endeksi yükselişini sürdürecek mi? Yatırımcıların tercihleri ne olacak? İşte detaylar...
17.04.2022 08:12 - Son Güncelleme: 17.04.2022 08:18
Milliyet'in haberine göre BIST 100 Endeksi haftayı 2.494 seviyesinden tamamladı. Endeks bu kapanışıyla son yedi haftayı sürekli pozitif kapatmış oldu. Borsadaki önceki yükselişlerde endeksin başladığı hareketini minimum dokuz hafta devam ettirdiği gözleniyor. Bu süreçte yabancılarsa satış yapıyor. Son yedi haftada yabancıların paylarında sürekli azalma görüldü. Mart başında yüzde 38.81 olan yabancı payı yüzde 36.83'e geriledi.
ENFLASYON ETKİSİ
Hisse senetlerinin yükselmesinin bir başka nedeni de enflasyon etkisi. TÜFE'nin yüzde 61.11 ve ÜFE'nin yüzde 114.97 seviyesinde olması yatırımcıların kararları üzerinde etkili oluyor. Enflasyondaki yükseliş karşısında yılbaşından bu yana borsadaki yükseliş sadece yüzde 34.28 seviyesinde bulunuyor.