2000-2008 arasına 3600'den emeklilik! EYT'de Nihai-Kısmi emekli KADROSU netleşti! 5000-5975 PRİM+ 1999 sigorta+ 20-25 yılı dolana EYT kartviziti verilecek! Staj sigortası, Prim indirimi...

EYT dosyasında Meclis aşaması hafta başında start verdi. Başkan Erdoğan'ın müjdesini vermiş olduğu EYT düzenlemesinde 4 maddelik yasa teklifi TBMM'ye sunuldu. Bu kapsamda prim ve yıl şartını sağlayanlar yaşa bakılmadan emeklilik hakkı elde edecek. Vatandaşlar EYT'de staj, kısmi kademeli emeklilik gibi detayların Meclis'te gündeme gelip gelmeyeceğini merak ederek araştırmaya başladı. Peki, EYT Resmi Gazete'de yayınlandı mı? EYT'de 3600 kısmi emeklilik şartları geçerli olacak mı? EYT yasasının kapsamı nedir? İşte tüm detaylar...