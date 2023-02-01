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Haberler Ekonomi 2000-2008 arasına 3600'den emeklilik! EYT'de Nihai-Kısmi emekli KADROSU netleşti! 5000-5975 PRİM+ 1999 sigorta+ 20-25 yılı dolana EYT kartviziti verilecek! Staj sigortası, Prim indirimi...

2000-2008 arasına 3600'den emeklilik! EYT'de Nihai-Kısmi emekli KADROSU netleşti! 5000-5975 PRİM+ 1999 sigorta+ 20-25 yılı dolana EYT kartviziti verilecek! Staj sigortası, Prim indirimi...

EYT dosyasında Meclis aşaması hafta başında start verdi. Başkan Erdoğan'ın müjdesini vermiş olduğu EYT düzenlemesinde 4 maddelik yasa teklifi TBMM'ye sunuldu. Bu kapsamda prim ve yıl şartını sağlayanlar yaşa bakılmadan emeklilik hakkı elde edecek. Vatandaşlar EYT'de staj, kısmi kademeli emeklilik gibi detayların Meclis'te gündeme gelip gelmeyeceğini merak ederek araştırmaya başladı. Peki, EYT Resmi Gazete'de yayınlandı mı? EYT'de 3600 kısmi emeklilik şartları geçerli olacak mı? EYT yasasının kapsamı nedir? İşte tüm detaylar...

takvim.com.tr
01.02.2023 10:48 - Son Güncelleme: 01.02.2023 10:49
EYT’de Nihai-Kısmi emekli KADROSU netleşti! 5000-5975 PRİM+ 1999 sigorta+ 20-25 yılı dolana EYT kartviziti verilecek! 2000-2008 arasına 3600 kısmi emeklilik! Staj sigortası, Prim indirimi...

EYT dosyasında Meclis aşaması hafta başında start verdi. Başkan Erdoğan'ın müjdesini vermiş olduğu EYT düzenlemesinde 4 maddelik yasa teklifi TBMM'ye sunuldu. Bu kapsamda prim ve yıl şartını sağlayanlar yaşa bakılmadan emeklilik hakkı elde edecek. Vatandaşlar EYT'de staj, kısmi kademeli emeklilik gibi detayların Meclis'te gündeme gelip gelmeyeceğini merak ederek araştırmaya başladı. Peki, EYT Resmi Gazete'de yayınlandı mı? EYT'de 3600 kısmi emeklilik şartları geçerli olacak mı? EYT yasasının kapsamı nedir? İşte tüm detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
EYT’de Nihai-Kısmi emekli KADROSU netleşti! 5000-5975 PRİM+ 1999 sigorta+ 20-25 yılı dolana EYT kartviziti verilecek! 2000-2008 arasına 3600 kısmi emeklilik! Staj sigortası, Prim indirimi...

Milyonlarca EYT'linin heyecanla beklediği düzenleme TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

EYT YASA TEKLİFİ TBMM'DE | VİDEO

EYT’de Nihai-Kısmi emekli KADROSU netleşti! 5000-5975 PRİM+ 1999 sigorta+ 20-25 yılı dolana EYT kartviziti verilecek! 2000-2008 arasına 3600 kısmi emeklilik! Staj sigortası, Prim indirimi...

İlk etapta 2 milyon 250 bin, toplamda da 5 milyonu aşkın kişiye emeklilik yolunu açan düzenlemenin detayları da belli oldu.

EYT’de Nihai-Kısmi emekli KADROSU netleşti! 5000-5975 PRİM+ 1999 sigorta+ 20-25 yılı dolana EYT kartviziti verilecek! 2000-2008 arasına 3600 kısmi emeklilik! Staj sigortası, Prim indirimi...

ŞUBAT'TA BAŞVURU
2'si yürürlük olmak üzere 4 maddeden oluşan kanun teklifiyle 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlardan yürürlükteki mevzuat kapsamında prim ve yıl şartını tamamlayanlar için yaş şartı kaldırılıyor.

EYT’de Nihai-Kısmi emekli KADROSU netleşti! 5000-5975 PRİM+ 1999 sigorta+ 20-25 yılı dolana EYT kartviziti verilecek! 2000-2008 arasına 3600 kısmi emeklilik! Staj sigortası, Prim indirimi...

Bu tarihten sonra sigortalı olup borçlanmayla başlangıcını bu tarih öncesine çekenlere de emeklilik yolu açılıyor.

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