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Yastık altında 50-70 bin TL'si olanlara 2+1 3+1 4+1 daire! Ankara, Sakarya, Giresun ve 32 ilde aşırı ucuza satılık! Son 6 gün! 550.000 liraya resmen rezidans...

Ziraat Bankası ve Vakıfbank, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için ucuza konut ilanlarını duyurdu. Bu kampanya, düşük faiz oranları ve uygun ödeme seçenekleri ile dikkat çekiyor, böylece birçok kişiye ev sahibi olma hayali gerçekleştirme şansı sunuyor. Ankara, Sakarya, Giresun başta olmak üzere birçok ilde satışa çıkan ucuz daireleri sizler için derledik. İşte en ucuz satılık daireler...

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Giriş Tarihi 07 Şubat 2024, 20:51 Güncelleme 07 Şubat 2024, 21:27
Yastık altında 50-70 bin TL’si olanlara 2+1 3+1 4+1 daire! Ankara, Sakarya, Giresun ve 32 ilde aşırı ucuza satılık! Son 6 gün! 550.000 liraya resmen rezidans... 1

Ziraat Bankası ve Vakıfbank, ev sahibi olmak isteyen vatandaşları sevindirecek ucuza konut ilanlarını duyurdu.. Bu fiyatla sunulan geniş ve konforlu daireler, piyasa koşullarında 1+1 dairelerin bile bulunamadığı bir dönemde cazip bir seçenek sunuyor. İşte Ziraat Bankası ve Vakıfbank tarafından sunulan satılık daire ilanları...

Yastık altında 50-70 bin TL’si olanlara 2+1 3+1 4+1 daire! Ankara, Sakarya, Giresun ve 32 ilde aşırı ucuza satılık! Son 6 gün! 550.000 liraya resmen rezidans... 2

İnişdibi Mah. 97 m2 Müstakil Ev
Giresun / Merkez / İnişdibi
Konut - Köy Evi: 97 m2
G. No: 15246

360.000 TL

İstanbul Bağcılar'da 15/488 Hisseli Bina
İstanbul / Bağcılar / Fevzi Çakmak
Konut-Bina
788 m2
G. No: 18281

403.000 TL

Yastık altında 50-70 bin TL’si olanlara 2+1 3+1 4+1 daire! Ankara, Sakarya, Giresun ve 32 ilde aşırı ucuza satılık! Son 6 gün! 550.000 liraya resmen rezidans... 3

VakıfBank'tan Satılık 2+1 Daire
Ankara / Beypazarı / Ayvaşık
Konut - Apartman Dairesi 100 m2
29915

650.000 TL


Vakıfbank'tan Satılık 2 Adet Ofis
Gaziantep / Nizip / Saha
İşyeri Ofis
70 m2
G. No: 8444

660.000 TL

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