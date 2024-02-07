Yastık altında 50-70 bin TL'si olanlara 2+1 3+1 4+1 daire! Ankara, Sakarya, Giresun ve 32 ilde aşırı ucuza satılık! Son 6 gün! 550.000 liraya resmen rezidans...

Ziraat Bankası ve Vakıfbank, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için ucuza konut ilanlarını duyurdu. Bu kampanya, düşük faiz oranları ve uygun ödeme seçenekleri ile dikkat çekiyor, böylece birçok kişiye ev sahibi olma hayali gerçekleştirme şansı sunuyor. Ankara, Sakarya, Giresun başta olmak üzere birçok ilde satışa çıkan ucuz daireleri sizler için derledik. İşte en ucuz satılık daireler...