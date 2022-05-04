Yastık altında 10.000 TL'si olana 0 daire müjdesi! TOKİ'den faizsiz krediyle onlarca ilde ucuz 2+1 ve 3+1! Hemen ev sahibi olabilirsiniz
Yeni dönemde kendi evinin sahibi olmak isteyen ancak bu isteğini gerçekleştirebilmek için yeterli birikimi olmayanlara, devlet kurumu TOKİ'den müjdeli haber geldi. Kurum, ilgili hizmetinin tüm ayrıntılarını kamuoyu ile paylaştı. İşte TOKİ'nin ev satışı ve faizsiz kredi hizmetine ilişkin ayrıntılar
Bu noktada devreye giren kamu kurumlarından birisi olan TOKİ, hizmetleri aracılığı ile hem uygun fiyatlı konut satışı yapacağını hem de söz konusu satışlar için faizsiz kredi hizmeti sunacağını açıkladı.
TOKİ Faizsiz Konut Kredisi Kampanyası 2022
Kamu kurumlarından birisi olan ve hemen hemen her ilde hayata geçirmiş olduğu konut projeleri ile dikkat çeken TOKİ, yeni dönemde de birçok bölgede konut projesi hizmeti sunacağını açıkladı.
Buna karşın söz konusu satılık dairelerden birine sahip olmak isteyenler için faizsiz kredi hizmeti de sunacağını açıklayan kurum, ilgili kredi hizmetinin ayrıntılarını kamuoyu ile paylaştı.
TOKİ tarafından yapılmış olan resmi açıklamaya göre kurum kapsamında satışa sunulan dairelerden birine sahip olmak isteyen ancak bu isteğini gerçekleştirmek için yeterli nakdi olmayan vatandaşlara faizsiz kredi hizmeti sunulacağı bildirildi.