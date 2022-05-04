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Haberler Ekonomi Yastık altında 10.000 TL'si olana 0 daire müjdesi! TOKİ'den faizsiz krediyle onlarca ilde ucuz 2+1 ve 3+1! Hemen ev sahibi olabilirsiniz

Yastık altında 10.000 TL'si olana 0 daire müjdesi! TOKİ'den faizsiz krediyle onlarca ilde ucuz 2+1 ve 3+1! Hemen ev sahibi olabilirsiniz

Yeni dönemde kendi evinin sahibi olmak isteyen ancak bu isteğini gerçekleştirebilmek için yeterli birikimi olmayanlara, devlet kurumu TOKİ'den müjdeli haber geldi. Kurum, ilgili hizmetinin tüm ayrıntılarını kamuoyu ile paylaştı. İşte TOKİ'nin ev satışı ve faizsiz kredi hizmetine ilişkin ayrıntılar

takvim.com.tr
04.05.2022 09:58 - Son Güncelleme: 04.05.2022 09:58
Yastık altında 10.000 TL’si olana 0 daire müjdesi! TOKİ’den faizsiz krediyle onlarca ilde ucuz 2+1 ve 3+1! Hemen ev sahibi olabilirsiniz
Döviz kurlarının ve altın fiyatlarının hızlı bir şekilde yükselmesi, konut fiyatlarının da fahiş fiyatlardan satışa sunulmasına yol açtı. Kendi evinin sahibi olmak için yıllardır birikim yapan ve yeni dönemde bu hayalini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, artan konut fiyatları karşısında bütçelerine destek olabilecek kurumları araştırmaya başladılar.
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Yastık altında 10.000 TL’si olana 0 daire müjdesi! TOKİ’den faizsiz krediyle onlarca ilde ucuz 2+1 ve 3+1! Hemen ev sahibi olabilirsiniz

Bu noktada devreye giren kamu kurumlarından birisi olan TOKİ, hizmetleri aracılığı ile hem uygun fiyatlı konut satışı yapacağını hem de söz konusu satışlar için faizsiz kredi hizmeti sunacağını açıkladı.

Yastık altında 10.000 TL’si olana 0 daire müjdesi! TOKİ’den faizsiz krediyle onlarca ilde ucuz 2+1 ve 3+1! Hemen ev sahibi olabilirsiniz

TOKİ Faizsiz Konut Kredisi Kampanyası 2022

Kamu kurumlarından birisi olan ve hemen hemen her ilde hayata geçirmiş olduğu konut projeleri ile dikkat çeken TOKİ, yeni dönemde de birçok bölgede konut projesi hizmeti sunacağını açıkladı.

Yastık altında 10.000 TL’si olana 0 daire müjdesi! TOKİ’den faizsiz krediyle onlarca ilde ucuz 2+1 ve 3+1! Hemen ev sahibi olabilirsiniz

Buna karşın söz konusu satılık dairelerden birine sahip olmak isteyenler için faizsiz kredi hizmeti de sunacağını açıklayan kurum, ilgili kredi hizmetinin ayrıntılarını kamuoyu ile paylaştı.

Yastık altında 10.000 TL’si olana 0 daire müjdesi! TOKİ’den faizsiz krediyle onlarca ilde ucuz 2+1 ve 3+1! Hemen ev sahibi olabilirsiniz

TOKİ tarafından yapılmış olan resmi açıklamaya göre kurum kapsamında satışa sunulan dairelerden birine sahip olmak isteyen ancak bu isteğini gerçekleştirmek için yeterli nakdi olmayan vatandaşlara faizsiz kredi hizmeti sunulacağı bildirildi.

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