Yastık altında 10.000 TL’si olana 0 daire müjdesi! TOKİ’den faizsiz krediyle onlarca ilde ucuz 2+1 ve 3+1! Hemen ev sahibi olabilirsiniz

Döviz kurlarının ve altın fiyatlarının hızlı bir şekilde yükselmesi, konut fiyatlarının da fahiş fiyatlardan satışa sunulmasına yol açtı. Kendi evinin sahibi olmak için yıllardır birikim yapan ve yeni dönemde bu hayalini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, artan konut fiyatları karşısında bütçelerine destek olabilecek kurumları araştırmaya başladılar.