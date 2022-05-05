Faizin ipini devlet bankası çekti! Biraz önce açıklandı! 5 bin TL tutarında faizsiz kredi hizmeti başladı!

Bir süredir ekonomi piyasalarında yaşanan ani yükselişler, gıdadan kozmetiği, emlaktan otomotive pek çok farklı sektörde yüksek oranlı zamların gözlenmesine sebep oldu. Bir gün satın aldığı ürünü diğer gün aynı fiyattan temin edemeyen vatandaşlar, sürekli değişen etiket fiyatlarına karşın desteğe ihtiyaç duymaya başladılar. Bu noktada devreye giren devlet kurumu Vakıfbank, yeni dönemde n11 platformu ile el sıkıştığını ilan ederek ilgili şartları sağlayan bütün vatandaşlara faizsiz alışveriş kredisi hizmeti sunacağını açıkladı.