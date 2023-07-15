Yaşsız, yıl prim şartsız o formülle erken emeklilik tablosu çıktı! SSK, Bağkur'luya 10 yılla emeklilik + %25 zam müjdesi! 7.500 TL maaş için...
Heyecanla beklenen emekli maaş zammı oranları sonunda açıklandı. Temmuz ayı ek zammıyla birlikte emekli maaşlarına yüzde 25 zam yapıldı. Bu zam emeklilerin maaşlarına 6 aylık enflasyon farkını da ekleyerek hesaplandı. Öte yandan Ancak fazla çalışma imkanı olmayanlar için kısmi emeklilik seçeneği ön plana çıkıyor. Bu kapsamda, 10-12.5-15 yıl formülüyle emeklilik şartları merak ediliyor.
Milyonlarca kişi tarafından heyecanla beklenen emekli maaş zammı oranları sonunda açıklandı. Temmuz ayı ek zammıyla birlikte yeni emekli maaşlarına 6 aylık enflasyon farkı ve refah payı da dahil edilerek yüzde 25 zam yapıldı. Emeklilerin maaşlarındaki bu artış, emeklilik dönemlerinde daha iyi bir maddi destek sağlayacak. Halen emekli olmayanlar da zamlı emekli maaşı almak için araştırmalara koyuldu. Bu noktada fazla çalışma imkanı olmayanların yardımına kısmi emeklilik yetişiyor. 10-12.5-15 yıl formülüyle emeklilik müjdesi geldi. İşte detaylar...
Emekli olmak birçok insanın hayali. Bu hayali gerçekleştirmek için sigorta giriş tarihine göre belirlenmiş şartları tamamlamak gerekiyor. Ancak emeklilik için gereken prim gününü tamamlayamayanlar için de bir imkan bulunuyor. İşte burada kısmi emeklilik formülü devreye giriyor.
10 YIL PRİMLE KİMLER, NASIL EMEKLİ OLABİLİYOR?
Kısmi emeklilik denilen imkanla 10 yıl prim ödeyenlere emeklilik yolu açılıyor. Bunun için ilk şart 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olmak.
İkincisi de SSK'lı olmak. Ayrıca 3600 prim gününü (10 yıl), 15 yılı (bu süre doldu) ve kadın ise 50, erkek ise 55 yaşı da tamamlamak gerekiyor.
Emekli aylığı ise bu üç şarttan hangisi en son gerçekleşmişse, o tarihe göre belirlenen emeklilik yaşı doldurulduğunda verilmeye başlanıyor.