Yaşsız, yıl prim şartsız o formülle erken emeklilik tablosu çıktı! SSK, Bağkur’luya 10 yılla emeklilik + %25 zam müjdesi! 7.500 TL maaş için...

Emekli olmak birçok insanın hayali. Bu hayali gerçekleştirmek için sigorta giriş tarihine göre belirlenmiş şartları tamamlamak gerekiyor. Ancak emeklilik için gereken prim gününü tamamlayamayanlar için de bir imkan bulunuyor. İşte burada kısmi emeklilik formülü devreye giriyor.