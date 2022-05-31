Yaşı tamamen değiştirecek! EYT için reçete olacak 'Prim Kazancı' formülü! Kritik tarih: 8 Eylül 1999! Staj sigortası başlangıç sayılacak mı?

Emeklilikte Yaşa Takılanlara yönelik çalışmalar büyük bir heyecanla bekleniyor. Emekli olmak şartıyla istenen şartları tamamlamış fakat yaşını doldurmamasından kaynaklı olarak emekli olamayan milyonlarca vatandaş bulunuyor. Hal böyle olunca emeklilikte yaşa takılan milyonlarca kişi bu mağduriyetin giderilmesi noktasında atılacak adımları merakla bekliyor. Emeklilikte yaşa takılanlara yönelik çalışma merakla beklenirken, primi eksik olanlar için de 'borçlanma' formülleri gündemde. Esnaftan ve öğrencilik döneminde staj yapanlardan borçlanma talepleri var. İşte EYT'de prim kazancı formülüne dair tüm merak edilenler!