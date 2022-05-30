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Milyonlarca memur bu detayı bilmiyor! Dışarıdan prim ödeyip emekli olma fırsatı!

Milyonlarca memuru yakından ilgilendiren bir emeklilik detayı var. 3600 ek gösterge için çıkacak karar merak edilirken 10 yıl memur olarak çalışmış ve kendi isteğiyle işten ayrılmış kişiler isteğe bağlı olarak prim ödeyip emekli olabilir.

30.05.2022 11:23 - Son Güncelleme: 30.05.2022 11:23
Milyonlarca memur bu detayı bilmiyor! Dışarıdan prim ödeyip emekli olma fırsatı!

En az 10 yıl memur olarak çalışmış, görevinden kendi isteği ile ayrılmış ve başka işte çalışmayan memurlar isteğe bağlı iştirakçi olarak prim ödeyebilir ve emekli olabilir.

1 Ekim 2008 sonrası sosyal güvenlik sisteminde çok önemli değişiklikler yaşandı. Bunlardan biri de isteğe bağlı sigortalılık konusundaydı. Buna göre bu tarihten önce kişi ister SSK'lı, ister, Bağ-Kur'lu, ister Emekli Sandığı'na tabi olarak isteğe bağlı sigortalı olabiliyordu. Fakat sosyal güvenlik reformu sonrası isteğe bağlı sigortalılar 4/b'li yani Bağ-Kur'lu olarak değerlendiriliyor.İşte Milliyet'ten Cem Kılıç'ın konuyla ilgili yazısı

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Milyonlarca memur bu detayı bilmiyor! Dışarıdan prim ödeyip emekli olma fırsatı!

İsteğe bağlı sigortalıların Bağ-Kur'lu olarak değerlendirilmesi, emeklilik koşullarının daha zor olması nedeniyle, isteğe bağlı sigortalılık yaptıranların sayısının azalmasına neden oldu. Cebinden prim ödeyerek sigortalı olan kişilerin emeklilik için 9.000 gün prim ödemesi zorunluluğu ve emekli olacakları zaman bağlanacak aylığın görece sigortalı (SSK) ve memurlara göre düşük olması bu azalmanın temel nedeni.

Milyonlarca memur bu detayı bilmiyor! Dışarıdan prim ödeyip emekli olma fırsatı!

İSTEĞE BAĞLI ÖDEME
İsteğe bağlı sigortalılık konusunda önemli bir istisna, memurlar yani 4/c'li sigortalılar için söz konusu. Belirli bir süre memur olarak çalışmış kişiler, gerekli şartları sağlamaları halinde isteğe bağlı iştirakçi olarak kendi primlerini ödeyerek emekli sandığı mensubu olarak emekli olabiliyorlar. İsteğe bağlı iştirakçi olabilmek için bazı şartlar var:

Milyonlarca memur bu detayı bilmiyor! Dışarıdan prim ödeyip emekli olma fırsatı!

1. İsteğe bağlı iştirakçi olarak prim ödemek isteyenlerin en az 10 yıl memur olarak bir fiil çalışmış olması,

2. 5434 sayılı Kanun'a tabi görevlerinden istifa ederek ayrılmış olması,

Milyonlarca memur bu detayı bilmiyor! Dışarıdan prim ödeyip emekli olma fırsatı!

3. Sosyal güvenlik kuruluşlarından birinden emekli aylığı bağlanmamış olması,

4. Sosyal güvenlik kuruluşlarından birine tabi çalışmıyor olması gerekmektedir.

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