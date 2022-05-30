Milyonlarca memur bu detayı bilmiyor! Dışarıdan prim ödeyip emekli olma fırsatı!

En az 10 yıl memur olarak çalışmış, görevinden kendi isteği ile ayrılmış ve başka işte çalışmayan memurlar isteğe bağlı iştirakçi olarak prim ödeyebilir ve emekli olabilir.

1 Ekim 2008 sonrası sosyal güvenlik sisteminde çok önemli değişiklikler yaşandı. Bunlardan biri de isteğe bağlı sigortalılık konusundaydı. Buna göre bu tarihten önce kişi ister SSK'lı, ister, Bağ-Kur'lu, ister Emekli Sandığı'na tabi olarak isteğe bağlı sigortalı olabiliyordu. Fakat sosyal güvenlik reformu sonrası isteğe bağlı sigortalılar 4/b'li yani Bağ-Kur'lu olarak değerlendiriliyor.İşte Milliyet'ten Cem Kılıç'ın konuyla ilgili yazısı