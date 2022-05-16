35 - 55 yaş arası en az ilkokul mezunu temizlik görevlisi alınacak! İŞKUR Mayıs ayı TYP ilanları 2022: 9 alanda iş başvuruları açılıyor! 4. 250 TL başlangıç maaşı...

İŞKUR TYP ile alımları yakından takip ediliyor. Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında binlerce kişiye geçici desek sağlanıyor. TYP ile iş ilanlarına başvuru yapmak için İŞKUR'a kayıtlı olmak gerekiyor. Yurt genelinde binlerce iş arayan vatandaşın yoğun olarak araştırdığı İŞKUR TYP ile ilkokul, ortaokul ve lise mezunu güncel iş ilanlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte İŞKUR TYP iş ilanları ekranı ve İŞKUR TYP yeni iş ilanları katılım koşulları neler? İşte merak edilenler...