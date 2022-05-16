İşçi alana iş kurana destek yağıyor! Hangi sektörleri kapsıyor? Prim teşviki nasıl uygulanıyor? İşte tüm detaylar...
İstihdam artışı için 17 başlıkta teşvik sunuluyor. İşbaşı eğitimine katılanlar her ay ödeme alırken, işe girmeleri halinde aylık 775, 42 ayda 32 bin lira prim desteği veriliyor.
16.05.2022 06:57 - Son Güncelleme: 16.05.2022 06:57
● Bu yıl istihdamı destek amacıyla verilen teşvik, destek ve indirimler neler?
Sigortalılar için uygulanan 5 puan indirim, işbaşı programını tamamlayanların istihdamı, genç girişimcilere, işsizlik ödeneği alanlara, sosyal yardım alanlara, engelli istihdamına yönelik teşvik, çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde işsizlik sigorta desteği, ilave istihdam teşviki, kredi faiz veya kâr payı desteği başta olmak üzere 17 başlıkta istihdam teşviki sağlanıyor.