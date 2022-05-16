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Haberler Ekonomi İşçi alana iş kurana destek yağıyor! Hangi sektörleri kapsıyor? Prim teşviki nasıl uygulanıyor? İşte tüm detaylar...

İşçi alana iş kurana destek yağıyor! Hangi sektörleri kapsıyor? Prim teşviki nasıl uygulanıyor? İşte tüm detaylar...

İstihdam artışı için 17 başlıkta teşvik sunuluyor. İşbaşı eğitimine katılanlar her ay ödeme alırken, işe girmeleri halinde aylık 775, 42 ayda 32 bin lira prim desteği veriliyor.

Hazal Ateş
16.05.2022 06:57 - Son Güncelleme: 16.05.2022 06:57
İşçi alana iş kurana destek yağıyor! Hangi sektörleri kapsıyor? Prim teşviki nasıl uygulanıyor? İşte tüm detaylar...

● Bu yıl istihdamı destek amacıyla verilen teşvik, destek ve indirimler neler?
Sigortalılar için uygulanan 5 puan indirim, işbaşı programını tamamlayanların istihdamı, genç girişimcilere, işsizlik ödeneği alanlara, sosyal yardım alanlara, engelli istihdamına yönelik teşvik, çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde işsizlik sigorta desteği, ilave istihdam teşviki, kredi faiz veya kâr payı desteği başta olmak üzere 17 başlıkta istihdam teşviki sağlanıyor.

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İşçi alana iş kurana destek yağıyor! Hangi sektörleri kapsıyor? Prim teşviki nasıl uygulanıyor? İşte tüm detaylar...

Sosyal hizmetlerden yararlananlar için de 60 ay prim teşviki sağlanıyor.

İşçi alana iş kurana destek yağıyor! Hangi sektörleri kapsıyor? Prim teşviki nasıl uygulanıyor? İşte tüm detaylar...

İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri de destekleniyor.

İşçi alana iş kurana destek yağıyor! Hangi sektörleri kapsıyor? Prim teşviki nasıl uygulanıyor? İşte tüm detaylar...

● İlave istihdam teşvikinde destek tutarı sektöre göre değişiyor mu?
İlave istihdam edilecek her bir sigortalının 13 bin 344 liraya kadarki prime esas kazanç tutarı için ödenecek tüm primler devlet tarafından karşılanıyor.

İşçi alana iş kurana destek yağıyor! Hangi sektörleri kapsıyor? Prim teşviki nasıl uygulanıyor? İşte tüm detaylar...

Sektöre göre de farklı hesaplanıyor.

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