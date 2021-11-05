Yaşı bekleyene emeklilik hesabı yapıldı! 5 Kasım 2021 EYT son dakika haberleri bugün! EYT yasası ne zaman çıkar?

Peş peşe açıklamalar geliyor. EYT yasası ne zaman çıkar? EYT son dakika haberleri bugün neler oldu? Soruları sürekli olarak gündemde yer alıyor. Bu anlamda Başkan Recep Tayyip Erdoğan, EYT içeriğine daha evvelce kapıları kapatmıştı, fakat geçen zamanlarda çalışmaların başlatılması amacıyla talimat verdi.

EYT'liler için detaylı formüller masada. EYT ile alakalı çalışmalar sürerken, 2022 senesi bitmeden düzenlemenin Başkan Erdoğan'a sunulması bekleniyor. Diğer bir söyleyişle 3600 ek gösterge bekleyenler gibi EYT'liler de 2022 senesi sonunu bekleyecek. İşte o formüller ve EYT ile alakalı merak edilenler…