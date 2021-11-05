Yaşı bekleyene emeklilik hesabı yapıldı! 5 Kasım 2021 EYT son dakika haberleri bugün! EYT yasası ne zaman çıkar?
EYT'liler gözünü, kulağını hükümetten ileriki güzel habere dikti. Daha evvelce Cumhurbaşkanı'nın net bir dille kapıları kapattığı EYT'liler amacıyla tekrar çalışmalara başlandı. 5 milyon bireyin emekliliğini direk etkileyen EYT düzenlemesi, 8 Eylül 1999 tarihinden önceki sigorta koşullarını yerine getiren, prim günü kriterini ve ödemesini sağlayanların yaşa takılmaksınız emekli olması halini ifade ediyor. EYT'liler nasıl emekli olacak sorusu merak edilirken sevindirici haber geldi! EYT'liye yıl ve prim yetecek 6 milyon için ipucu geldi, maliyet hesabı yapıldı! EYT son dakika gelişme bugün Meclis'te mi? Kimleri kapsayacak? EYT'de sürpriz adım!
Peş peşe açıklamalar geliyor. EYT yasası ne zaman çıkar? EYT son dakika haberleri bugün neler oldu? Soruları sürekli olarak gündemde yer alıyor. Bu anlamda Başkan Recep Tayyip Erdoğan, EYT içeriğine daha evvelce kapıları kapatmıştı, fakat geçen zamanlarda çalışmaların başlatılması amacıyla talimat verdi.
EYT'liler için detaylı formüller masada. EYT ile alakalı çalışmalar sürerken, 2022 senesi bitmeden düzenlemenin Başkan Erdoğan'a sunulması bekleniyor. Diğer bir söyleyişle 3600 ek gösterge bekleyenler gibi EYT'liler de 2022 senesi sonunu bekleyecek. İşte o formüller ve EYT ile alakalı merak edilenler…
EYT YASASI NE ZAMAN ÇIKAR?
Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) amacıyla çalışma başlattı. EYT planlamasında başta maliyet olmak üzere, hangi modelin benimseneceğine kadar pek çok ayrıntı etraflıca değerlendiriyor. Maliyet merkezli çalışma ardından öne çıkan planlama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Son karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olacak.
EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?
EYT ile ilgili çalışmalar sürerken, 2022 yılı bitmeden düzenlemenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulması bekleniyor.
Diğer bir deyişle 3600 ek gösterge bekleyenler gibi EYT'liler de 2022 yılı sonunu bekleyecek.
EYT KİMLERİ KAPSIYOR?
5 milyon bireyin emekliliğini direk etkileyen EYT düzenlemesi, 8 Eylül 1999 tarihinden önceki sigorta koşullarını yerine getiren, prim günü kriterini ve ödemesini sağlayanların yaşa takılmaksınız emekli olması halini ifade ediyor.
8 Eylül 1999'da yürürlüğe giren 4447 sayılı yasa ile emekli olmak amacıyla aranan sigortalılık zamanı (erkek amacıyla 25, bayan amacıyla 20 yıl) ve prim ödeme (5000 gün) şartlarının yanına bir de yaş koşulu (bayan amacıyla 58, erkek amacıyla 60 yaş) getirildi. Yani emekli olmak amacıyla sigortalılık zamanı, prim ödeme ve yaş koşulu gibi 3 koşulun eş güdümlü sağlanması aranmaya başladı.