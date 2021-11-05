Güncel beden işçisi alım ilanları ve başvuru şartları! İŞKUR tarafından en az ilkokul mezunu 4493 işçi alınacak!

Türkiye İş Kurumu, beden işçisi alım ilanlarına müracaatta bulunmak isteyen adayların ilk olarak esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet sitesine giriş yapmaları ve gelen sayfada "Meslek" kısmına "Gövde İşçisi" aratarak orta tuşuna tıklaması gerekmekte. Ardından yapılan sayfada beden çalışanı alımına dair bütün ilanlar listelenecek. Beden işçisi; kas kuvveti gerektiren işlerde belirli bir ücret karşılığında çalışan kişilerdir. Günümüzde kamuda ve özel sektörde vücut işçiliği mesleğini icra eden çok sayıda şahıs bulunmaktadır.