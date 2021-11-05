Güncel beden işçisi alım ilanları ve başvuru şartları! İŞKUR tarafından en az ilkokul mezunu 4493 işçi alınacak!
İŞKUR doğrultusundan en az ilkokul mezunu 4493 beden işçisi alımı uygulanacağı açıklandı. Türkiye'nin detaylı illerinde özel sektör ve kamu kurumlarında istidam edilecek olan adaylar ile alakalı müracaat şartları merak ediliyor. İlana girmeden evvelce İŞKUR üstünden başvuruda bulunacakların öncelikle İŞKUR sayfasına üye girişi yapmaları ve özlük bilgilerini doldurmaları gerekmekte. İlana başvuru basamağında İŞKUR, T.C kimlik no ve şifre ile adaylardan giriş yapmalarını istiyor. İşte İŞKUR işçi alımı detayları...
05.11.2021 08:54
- Son Güncelleme: 05.11.2021 08:54
Türkiye İş Kurumu, beden işçisi alım ilanlarına müracaatta bulunmak isteyen adayların ilk olarak esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet sitesine giriş yapmaları ve gelen sayfada "Meslek" kısmına "Gövde İşçisi" aratarak orta tuşuna tıklaması gerekmekte. Ardından yapılan sayfada beden çalışanı alımına dair bütün ilanlar listelenecek. Beden işçisi; kas kuvveti gerektiren işlerde belirli bir ücret karşılığında çalışan kişilerdir. Günümüzde kamuda ve özel sektörde vücut işçiliği mesleğini icra eden çok sayıda şahıs bulunmaktadır.