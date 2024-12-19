Sosyal güvenlik mevzuatımızda bazı rahatsızlıkları ya da engeli bulunan sigortalılar için erken emeklilik imkânları bulunuyor. Bunlar malulen emeklilik ve vergi indirimi ile emeklilik. TBMM'ye sevk edilen yeni yasa tasarısı ile bazı şartlar yeniden belirlendi. İşte yeni dönemde emeklilik şartları...

Kimler bu haktan yararlanıyor?

Engellilik oranı en az yüzde 40 olan sigortalılar vergi indiriminden faydalanarak erken emeklilik imkânına kavuşuyor.

Ne kadar çalışma gerekiyor?

Burada yaş şartı aranmazken sigortalılık süreleri 15-20 yıl arası, prim gün sayısı da 3.600 ile 4.400 arasında değişiyor. Sigortalılık süresi çalışma olmadan geçen zamanı gösteriyor. Burada süre ve prim gün sayısı işe giriş tarihi ve engellilik oranı ile belirleniyor.

Bağ-Kur'lular yararlanıyor mu?

1 Ekim 2008 tarihinden itibaren Bağ- Kur (4/B) sigortalıların da engelli olarak erken emekliliklerinin yolu açıldı. Buna göre, yüzde 60 ve üzeri engeli olanlar 15 yıl 3 bin 960 gün, yüzde 50 ile 59 arasında olanlar 16 yıl 4 bin 320 gün, yüzde 40-49 arasında olanlar ise 18 yıl 4 bin 680 günden emekli olabilecek.