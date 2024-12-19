2025 yılına sayılı günler kala emekli promosyonları hakkında merak edilen sorular da artmaya başladı. Emekli maaşı taşıyanlar en yüksek promosyonu veren bankaları araştırmaya devam ediyor. Bankalar arasındaki promosyon tutarları 10 bin TL ile 20 bin TL arasında değişiklik gösteriyor. Peki yeni yılda emekli promosyonları artacak mı?

Emekli Maaşları 2025'te Ne Kadar Olacak? Türkiye'de emekli maaşlarına yapılacak artışın oranı, Kasım ayı enflasyon verileri ile şekillendi. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan enflasyon rakamlarına göre 5 aylık enflasyon farkı %14,57 olarak belirlendi.

Ancak, emekli maaşlarındaki son zammın kesin oranı Aralık ayı enflasyon rakamları ve Merkez Bankası'nın 2024 için öngördüğü %44'lük enflasyon tahminine göre belirlenecek. Bu durumda emekli maaşlarına Ocak 2025'te yapılacak zammın %16-17 civarında olması bekleniyor.

Emekli Promosyonları Arttı mı? 2025 yılıyla birlikte emekli promosyonlarında da artış olması bekleniyor. Emeklilere ödenen banka promosyonları her yıl artış gösteriyor ve bu artışlar emekli maaşlarındaki artışa paralel olarak yükselebilir.