2025 yılına sayılı günler kala emekli promosyonları hakkında merak edilen sorular da artmaya başladı. Emekli maaşı taşıyanlar en yüksek promosyonu veren bankaları araştırmaya devam ediyor. Bankalar arasındaki promosyon tutarları 10 bin TL ile 20 bin TL arasında değişiklik gösteriyor. Peki yeni yılda emekli promosyonları artacak mı?
Emekli Maaşları 2025'te Ne Kadar Olacak?
Türkiye'de emekli maaşlarına yapılacak artışın oranı, Kasım ayı enflasyon verileri ile şekillendi. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan enflasyon rakamlarına göre 5 aylık enflasyon farkı %14,57 olarak belirlendi.
Ancak, emekli maaşlarındaki son zammın kesin oranı Aralık ayı enflasyon rakamları ve Merkez Bankası'nın 2024 için öngördüğü %44'lük enflasyon tahminine göre belirlenecek.
Bu durumda emekli maaşlarına Ocak 2025'te yapılacak zammın %16-17 civarında olması bekleniyor.
Emekli Promosyonları Arttı mı?
2025 yılıyla birlikte emekli promosyonlarında da artış olması bekleniyor. Emeklilere ödenen banka promosyonları her yıl artış gösteriyor ve bu artışlar emekli maaşlarındaki artışa paralel olarak yükselebilir.
2024 yılı için bazı bankaların sunduğu emekli promosyon tutarları şu şekilde:
Ziraat Bankası: SGK emeklileri için 12.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi sağlanmaktadır.
Vakıfbank: Maaşını VakıfBank'a taşıyan emeklilere, 24.000 TL'ye kadar ödeme imkanı sunuluyor.
Halkbank: 3 yıl boyunca maaşını Halkbank'tan alma taahhüdü veren emeklilere 12.000 TL'ye kadar promosyon verilmektedir.
Yapı Kredi: SGK emeklileri için 18.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi sağlanıyor.
Garanti BBVA: Maaş aralığına göre, 6.250 TL ile 15.000 TL arasında promosyon fırsatları sunuluyor.
QNB Finansbank: 15.000 TL'ye varan promosyon ve ek kampanyalarla emeklilere avantajlar sağlanmaktadır.
Akbank: SGK emeklilerine 15.000 TL promosyonun yanı sıra, 2.500 TL chip-para ile toplamda 17.500 TL ödül fırsatı sunuluyor.
İş Bankası: Maaş aralığına göre, 5.000 TL ile 12.000 TL arasında promosyon ödemeleri yapılmaktadır.
TÜRKİYE FİNANS
Türkiye Finans'tan emeklilere 14.500 TL'ye Varan Nakit Promosyon ve Ödül!
SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur emekli maaşlarını 36 ay boyunca banka aracılığı almak emeklilere;
9.999 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 5.000 TL,
10.000 TL – 14.999 TL arasında emekli maaşı alanlara 8.000 TL,
15.000 TL – 19.999 TL arasında emekli maaşı alanlara 10.000 TL,
20.000 TL ve daha fazla maaş alanlara 12.000 TL promosyon ödemesi yapılacaktır.
DENİZBANK
Emeklilere 20.000 TL'ye Varan Nakit Promosyon!
12.000 TL'ye varan nakit promosyona ilave olarak DenizBank'ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren MobilDeniz, Kredi Kartı, Otomatik Fatura Talimatı ve Kredili Mevduat Hesabı ürünü sahibi emeklilere maaş tutarına göre 8.000 TL'ye varan ek promosyon sunuluyor.
Maaş Tutarı - Standart Promosyon
0 - 9.999 TL arası maaş alanlar 5.000 TL,
10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar 8.000 TL,
15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar 10.000 TL,
20.000 TL ve üzeri maaş alanlar 12.000 TL.
ŞEKERBANK
Şekerbank maaş aralıklarına göre 12.000 TL'ye varan emekli promosyon kazanma fırsatı sunuyor.
Buna göre maaş aralığı:
0-9.999 TL aralığında ise 5.000 TL,
10.000-14.999 aralığında ise 8.000 TL,
15.000-19.999 aralığında ise 10.000 TL,
20.000 ve üzeri ise 12.000 TL olanlar emekli promosyon ödemesi alabilir.
TEB
TEB'den emeklilere özel 18.000 TL'ye varan promosyon!
Emekli maaşını TEB'e taşıyarak 36 ay boyunca bankadan almayı taahhüt eden vatandaşlar toplamda 18.000 TL'ye varan promosyon (12.000 TL'ye varan ana promosyona ek 6.000 TL'ye varan nakit ödül) kazanıyor.
Maaş Bandı - Nakit Promosyon - Ek Promosyon - Toplam Promosyon
0 - 9.999 TL 5.000 TL 6.000 TL 11.000 TL
10.000 TL - 14.499 TL 8.000 TL 6.000 TL 14.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL 10.000 TL 6.000 TL 16.000 TL
20.000 TL ve üzeri 12.000 TL 6.000 TL 18.000 TL