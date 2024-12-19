ASGARİ ÜCRETE %46 ZAM AYARI | Brüt ve net ücret tablosu değişti! 24 bin 823 TL altındaki rakam...

Milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiren 2025 yılı asgari ücreti için kritik süreç devam ediyor. Daha önce iki kez toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 19 Aralık Perşembe günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde üçüncü kez bir araya gelecek.

Bakan Işıkhan: "Hedefimiz Gelecek Hafta Sonuçlanması"

Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlık edecek. Bakan Işıkhan, yaptığı açıklamada asgari ücretin önümüzdeki hafta içinde neticelendirilmesini planladıklarını belirterek, "Ücret tekliflerinin komisyona gelmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek'ten Enflasyon Vurgusu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada çalışanların ve emeklilerin maaşlarının enflasyonun üzerinde artırıldığını hatırlattı. Şimşek, "Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz. Asgari ücret de muhtemelen enflasyonun üzerinde seyredecek" diyerek 2025 yılı için umut verdi.

Asgari Ücrette Senaryolar Neler? Kulislerde asgari ücretin 23 bin ila 25 bin TL arasında şekillenebileceği konuşuluyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin masada farklı zam oranlarını değerlendirdiği belirtiliyor.