ASGARİ ÜCRETE %46 ZAM AYARI | Brüt ve net ücret tablosu değişti! 24 bin 823 TL altındaki rakam...

Milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiren 2025 yılı asgari ücreti için kritik süreç devam ediyor. Daha önce iki kez toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 19 Aralık Perşembe günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde üçüncü kez bir araya gelecek.
Bakan Işıkhan: "Hedefimiz Gelecek Hafta Sonuçlanması"
Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlık edecek. Bakan Işıkhan, yaptığı açıklamada asgari ücretin önümüzdeki hafta içinde neticelendirilmesini planladıklarını belirterek, "Ücret tekliflerinin komisyona gelmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Bakan Şimşek'ten Enflasyon Vurgusu
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada çalışanların ve emeklilerin maaşlarının enflasyonun üzerinde artırıldığını hatırlattı. Şimşek, "Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz. Asgari ücret de muhtemelen enflasyonun üzerinde seyredecek" diyerek 2025 yılı için umut verdi.
Asgari Ücrette Senaryolar Neler?
Kulislerde asgari ücretin 23 bin ila 25 bin TL arasında şekillenebileceği konuşuluyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin masada farklı zam oranlarını değerlendirdiği belirtiliyor.
Yüzde 25 Zam Senaryosu
Eğer mevcut 17 bin 2 TL olan net asgari ücrete yüzde 25 zam yapılırsa, bu tutar 21 bin 252 TL'ye yükselecek. Brüt ücret ise 25 bin 3 TL'ye çıkacak.
Yüzde 30 Zam Senaryosu
Yüzde 30 zam halinde net asgari ücret 22 bin 102 TL olacak. Brüt ücret 26 bin 3 TL'ye yükselirken işverene maliyeti 30 bin 553 TL olarak hesaplanıyor.
Yüzde 35 Zam Senaryosu
Bu oranla net asgari ücret 22 bin 952 TL'ye çıkacak. Brüt ücret 27 bin 3 TL, işverene maliyet ise 31 bin 728 TL olacak.
Yüzde 41.5 Zam Senaryosu
Orta Vadeli Program'daki yıl sonu enflasyon tahmini olan yüzde 41.5 dikkate alındığında net asgari ücret 24 bin 58 TL olacak.
Yüzde 44 ve Üzeri Zam Beklentileri
Merkez Bankası'nın yıl sonu TÜFE tahmini yüzde 44 olarak yansıtılırsa, net asgari ücret 24 bin 483 TL'ye ulaşacak. Zam oranı yüzde 45'e çıkarsa bu tutar 24 bin 653 TL, yüzde 46'ya yükselirse 24 bin 823 TL olacak.
Başkan Erdoğan: "Sabit Gelirlilerimizi En İyi Seviyeye Çıkarmak İstiyoruz"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan da yaptığı açıklamalarda asgari ücret ve emekli maaşlarına ilişkin kritik kararlar alınacağını vurguladı. Erdoğan, "Sabit gelirlilerin durumlarını mümkün olan en iyi seviyeye çıkarmayı arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Kesin Rakam 31 Aralık'a Kadar Belirlenecek
Asgari ücretin kesin rakamı Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapacağı görüşmelerin ardından açıklanacak. Kararın, en geç 31 Aralık 2024'e kadar kamuoyuna duyurulması bekleniyor.
Çalışanlar ve İşverenler Bekleyişte
Tüm gözler şimdi 19 Aralık'taki toplantıya çevrilmiş durumda. Hem çalışanlar hem de işverenler, ekonomik koşulları ve enflasyon oranlarını dikkate alarak yapılacak yeni düzenlemenin açıklanmasını bekliyor.
TABLO: MASAYA GELECEK RAKAMLAR
TABLO: MASAYA GELECEK RAKAMLAR